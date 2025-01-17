Civilization 7 получает восторженные отзывы прессы

На первой демонстрации Sid Meier’s Civilization VII столкнулась с критикой из-за масштабных изменений. Однако, судя по финальным превью журналистов, игра получилась глубокой и не разочарует поклонников стратегий. Автор IGN заявил, что седьмая часть «даёт встряску» привычному геймплею, объединяя множество механик. Например, на экране выбора лидера будет система бонусов для часто используемых правителей. А наличие нескольких эпох может предоставить «изолированный» геймплей в каждом временном промежутке.

В издании VGC обратили внимание на то, что в игре необходимо развивать разные области цивилизации. Журналист уделил внимание письменности и изобретениям, забыв про военное ремесло, и ошибся при приближении вражеской армии. Но стратегия позволяет гибко преобразовывать свой народ и распределять ресурсы.

Рецензент из PC Gamer отметил, что с наступлением новой эры игроки смогут переключиться на другие аспекты развития цивилизации. Разработчики сделали так, чтобы игрок ощущал результаты своих прошлых достижений даже спустя эпохи. Рецензент восхищён изменениями в формуле Civilization.

Релиз Sid Meierʼs Civilization 7 назначен на 11 февраля на PlayStation, PC, Xbox и Nintendo Switch. Разработчики представили музыкальную тему России и трейлер с императрицей Екатериной Великой.