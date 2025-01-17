Civilization 7 получает восторженные отзывы прессы

На первой демонстрации Sid Meier’s Civilization VII столкнулась с критикой из-за масштабных изменений. Однако, судя по финальным превью журналистов, игра получилась глубокой и не разочарует поклонников стратегий. Автор IGN заявил, что седьмая часть «даёт встряску» привычному геймплею, объединяя множество механик. Например, на экране выбора лидера будет система бонусов для часто используемых правителей. А наличие нескольких эпох может предоставить «изолированный» геймплей в каждом временном промежутке.
В издании VGC обратили внимание на то, что в игре необходимо развивать разные области цивилизации. Журналист уделил внимание письменности и изобретениям, забыв про военное ремесло, и ошибся при приближении вражеской армии. Но стратегия позволяет гибко преобразовывать свой народ и распределять ресурсы.
Рецензент из PC Gamer отметил, что с наступлением новой эры игроки смогут переключиться на другие аспекты развития цивилизации. Разработчики сделали так, чтобы игрок ощущал результаты своих прошлых достижений даже спустя эпохи. Рецензент восхищён изменениями в формуле Civilization.
Релиз Sid Meierʼs Civilization 7 назначен на 11 февраля на PlayStation, PC, Xbox и Nintendo Switch. Разработчики представили музыкальную тему России и трейлер с императрицей Екатериной Великой.
Ценник какой то супер жесткий
Не дороже денег)
А еще пираток не будет, денуво)
Я еще не в той стране смотрю
Надо в китайский регион переезжать
офлайн активация за пару баксов и играешь
для меня не подходит, если я уж беру лицуху то хочу ачивки и играть много, это ведь такая игра, которая может быть бесконечно
кикнуть могут с акка и тд
Интересно хоть одна игра была за последние лет 10 где эта гoвноедская продажная пресса не выставила свои 12 из 10
Журнализы в восторге от.....кучи донатного косметического мусора/графики прямиком из 6 части/ Новых механик, сегодня ты истинный ариец завтра еврей.....Подожду лет 8 когда выйдет финал идишн с скидкой в 80%