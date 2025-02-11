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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.1 118 оценок

Состоялся релиз Sid Meier's Civilization 7

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и издательства Take-Two.

В Civilization 7 игроку предстоит основывать города, возводить величественные архитектурные чудеса, развивать науку, культуру и религию, а также создавать мощную экономику и непобедимую армию, расширив своё маленькое племя до могущественной нации, способной оставить неизгладимый след в истории. Каждая цивилизация в игре обладает своими уникальными особенностями, юнитами и способностями, что делает каждое прохождение неповторимым.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 81 балл, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

-4
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
digitalkid

Да уже 33 часа как-бы там, но спасибо)

3
My life is a game

купил расширенное издание получается
по итогу оно того стоило?

2
digitalkid My life is a game

Ну мне так отвал башки просто. Брал за сотку. Разбираться тяжко, т.к. реально там половина не объясняется даже в педии не говоря об интерфейсе. И баги мелкие типа анимаций всяких, но дофига.

Фиксы выбрасывают каждые пару дней, но можно подождать короче.

3
BewitchingBaron digitalkid
И баги мелкие типа анимаций всяких, но дофига.

Не забывай их репортить. Чтоб когда я куплю - уже пофиксили :)

9
0ncnjqybr digitalkid

Как там играется Россия?

1
Anton Vasiljev digitalkid

берём

1
Ahnx

Сейчас платные бета-тестеры обкатают игру, баги устранят, а потом и мы скачаем с торрента.

2
My life is a game

там же денуво или ты про через год/полтора если издатель снимет или сольют старую версию игры?

0
Ahnx My life is a game

Через год-полтора. Как раз все баги выявят и исправят, DLC выпустят. Да и вообще, покупать игры в релизном варианте - это такое себе.

2
Floww

Ноулайферы такие : УРАА еще 800 часов жизни в мусорку

0
digitalkid

В смысле 800? Это оскорбительно мало для цивы лол 😆😆😆

6
BewitchingBaron

а ты дальше каменного века играть не будешь что ли?

8
Floww digitalkid

я прошу прощения, нолик в конце не дописал. 8000 конечно имел в виду)

2
Nodas digitalkid

Что там делать 800 часов ? Сыграл одну партейку часов на 15 и забросил до выхода следующего длс, но 800 часов ?

-2
bubenson

Дак под линухом от райзоров что за релиз несколько дней тому назад был?

0
Пользователь ВКонтакте

После 5й все равно не интересное хавно // Александр Михайлов

0
digitalkid

Не, в 5й была атмосфера, которую просто убили мультиком в 6ке. А в 7ке она прям есть.

Например мой коцаный отряд гоплитов в буран. Короче он окапывается 2 хода забивая колы а не просто встает в защиту на F как раньше. Потом в этих укреплениях в лагере лечится. Или еще баллиста еле тащится своим ходом, но в армии идет со всеми и она разобрана и погружена на осла. О_о Тут охреневшее внимание к деталям короче.

0
Альбиберчери

спасибо не надо, копипаста одного и того же нет лучше поиграю в градостроилку

-2
Nodas
поиграю в градостроилку.

Да в anno 1800

0
Альбиберчери Nodas

играл вроде прикольно

-1
V_Dreamvoice

спасиб. мне Empire: Total War с головой хватает

-3
Anton Vasiljev

отменяем релиз тогда. Извини пожалуйста, тебя не спросили

2