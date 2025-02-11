Состоялся релиз Sid Meier's Civilization 7

Сегодня состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и издательства Take-Two.

В Civilization 7 игроку предстоит основывать города, возводить величественные архитектурные чудеса, развивать науку, культуру и религию, а также создавать мощную экономику и непобедимую армию, расширив своё маленькое племя до могущественной нации, способной оставить неизгладимый след в истории. Каждая цивилизация в игре обладает своими уникальными особенностями, юнитами и способностями, что делает каждое прохождение неповторимым.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 81 балл, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.