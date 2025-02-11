Состоялся релиз Sid Meier's Civilization 7

Сегодня состоялся релиз 4X-стратегии Sid Meier's Civilization 7 от студии Firaxis Games и издательства Take-Two.
В Civilization 7 игроку предстоит основывать города, возводить величественные архитектурные чудеса, развивать науку, культуру и религию, а также создавать мощную экономику и непобедимую армию, расширив своё маленькое племя до могущественной нации, способной оставить неизгладимый след в истории. Каждая цивилизация в игре обладает своими уникальными особенностями, юнитами и способностями, что делает каждое прохождение неповторимым.
Средняя оценка игры на Metacritic составила 81 балл, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC (Windows, Linux и Mac OS), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Да уже 33 часа как-бы там, но спасибо)
купил расширенное издание получается
по итогу оно того стоило?
Ну мне так отвал башки просто. Брал за сотку. Разбираться тяжко, т.к. реально там половина не объясняется даже в педии не говоря об интерфейсе. И баги мелкие типа анимаций всяких, но дофига.
Фиксы выбрасывают каждые пару дней, но можно подождать короче.
Не забывай их репортить. Чтоб когда я куплю - уже пофиксили :)
Как там играется Россия?
берём
Сейчас платные бета-тестеры обкатают игру, баги устранят, а потом и мы скачаем с торрента.
там же денуво или ты про через год/полтора если издатель снимет или сольют старую версию игры?
Через год-полтора. Как раз все баги выявят и исправят, DLC выпустят. Да и вообще, покупать игры в релизном варианте - это такое себе.
Ноулайферы такие : УРАА еще 800 часов жизни в мусорку
В смысле 800? Это оскорбительно мало для цивы лол 😆😆😆
а ты дальше каменного века играть не будешь что ли?
я прошу прощения, нолик в конце не дописал. 8000 конечно имел в виду)
Что там делать 800 часов ? Сыграл одну партейку часов на 15 и забросил до выхода следующего длс, но 800 часов ?
Дак под линухом от райзоров что за релиз несколько дней тому назад был?
После 5й все равно не интересное хавно // Александр Михайлов
Не, в 5й была атмосфера, которую просто убили мультиком в 6ке. А в 7ке она прям есть.
Например мой коцаный отряд гоплитов в буран. Короче он окапывается 2 хода забивая колы а не просто встает в защиту на F как раньше. Потом в этих укреплениях в лагере лечится. Или еще баллиста еле тащится своим ходом, но в армии идет со всеми и она разобрана и погружена на осла. О_о Тут охреневшее внимание к деталям короче.
спасибо не надо, копипаста одного и того же нет лучше поиграю в градостроилку
Да в anno 1800
играл вроде прикольно
спасиб. мне Empire: Total War с головой хватает
отменяем релиз тогда. Извини пожалуйста, тебя не спросили