Кунг-фу экшен Sifu получил финальное контентное обновление

Кунг-фу экшен Sifu, разработанный компанией Sloclap, получил финальное контентное обновление
Теперь игрокам доступны новые испытания, новые локации и еще больше контента, в котором можно заблудиться, благодаря режиму "Арены" для Sifu. Игроков в Sifu ждут шесть динамичных уровней "Арены", 75 новых испытаний, множество новых модификаторов и читов, а также костюмы, созданные по мотивам фильмов.
Финальное обновление Sifu Arenas доступно уже сейчас для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и ПК.
А чё там за вертушки новые [не из сингла]... Как их включать, кто знает?