Разработчики Sifu отмечают два года запуска интересной статистикой и тизерят ещё одно обновление

Игра о боевых искусствах Sifu от разработчика Sloclap отметила два года выпуска в прошлую среду, 8 февраля. Чтобы отметить эту дату, студия опубликовала некоторые данные о сообществе, которое опробовало игру. Информацию обнародовал официальный профиль игры в социальной сети X, бывшей Twitter. Помимо данных, опубликованных в инфографике, среди информации есть сюрприз для фанатов.

По официальной информации, опубликованной разработчиком, 78,9% игроков выбрали для управления мужским персонажем на протяжении всего путешествия. Самый высокий уровень сложности выбирали реже всего, а нормальный выбирали чаще всего – 70,4% игроков.

При этом самой разблокированной концовкой оказался путь мести (21,9%), а хорошая концовка была выбрана в 9,77% игр. Эти данные также показывают, что чуть более 30% аудитории действительно дошли до финальных титров игры.

Что касается языков, то наиболее предпочтительными языками были английский (57,2%) и китайский (20,5%) — последний был добавлен только в более позднем обновлении игры. Русский, итальянский, бразильский и другие языки использовали 11,9% игроков

Sloclap также сообщили, что 7,5% игроков разблокировали все навыки и только 0,23% достигли золотого уровня в самом сложном испытании в режиме Арены. Если суммировать всю аудиторию, игроки Sifu наиграли более 1,66 миллиона дней.

В конце инфографики студия подтвердила, что у Sifu будет новое обновление, которого не было в первоначальном плане. Игроков жду новые бесплатные наряды и скины, но их содержание пока не раскрыто. Обновление выйдет в феврале 2024 года.

Sifu доступна для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Всего за год было продано более 2 миллионов копий игры, и она считалась коммерчески успешной, когда появилась на платформе Steam.