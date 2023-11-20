Switch-версия Sifu получила последнее обновление

Экшен от третьего лица со ставкой на восточные боевые искусства. Центральный герой — талантливый юноша, который обучается кунг-фу и встал на путь возмездия.

Семья протагониста была убита, и, чтобы покарать виновных, у героя имеется в наличии всего-навсего один день. На выручку ему приходит магический кулон, воскрешающий владельца после смерти. Однако тут есть одна загвоздка: всякий раз, когда персонаж воскрешается, он существенно стареет.

У вас есть один день, и бесчисленное множество врагов на вашем пути. Используйте всё, что есть в вашем распоряжении: бросаемые предметы, импровизированное оружие, окна и выступы. Учитесь на своих ошибках, откройте для себя уникальные навыки и найдите в себе силы овладеть разрушительными техниками кунг-фу.

В разработке игры принимали участие авторы Absolver.