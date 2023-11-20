Switch-версия Sifu получила последнее обновление

Пришло время снова выйти на арены для получения новейшего обновления Sifu, которое сегодня доступно бесплатно на Nintendo Switch. Финальное обновление игры позволяет игрокам платформы дополнительно проверить свои способности кунг-фу с помощью нескольких часов нового контента.
Будьте готовы наносить нокаутирующие удары головорезам на шести дополнительных аренах с 27 новыми модификаторами и читами, надев очень стильный наряд. Приготовьтесь к встречам с зомби-подобными врагами, двойниками и интерактивной средой, которая проверит ваши рефлексы и стратегическое мастерство, как никогда раньше.
Sifu — это очень стилизованная история мести, рассказанная в тщательно продуманном экшене в жанре кунг-фу «побей их всех». Игроки берут на себя роль молодого ученика Пак Мэй Кунг-Фу, который отправляется в вымышленный китайский город, чтобы отомстить за своего павшего мастера. Единственное, чем игрокам приходится защищаться, — это свои способности кунг-фу, отработанные годами тренировок, и волшебный кулон, предотвращающий смерть, но вызывающий быстрое старение.
На сегодняшний день Sifu было продано более 2 миллионов копий по всему миру, получив глобальную похвалу критиков и несколько номинаций на награды. Это вторая игра французской студии разработки Sloclap, которая в настоящее время разрабатывает третью игру.