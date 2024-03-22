GameStop указал период выхода ремейка Silent Hill 2

В Твиттере циркулирует изображение, которое, судя по всему, взято из флаера GameStop, где указано, что ремейк Silent Hill 2 будет доступен «в конце 2024 года», что часто означает период с октября по декабрь.

Очевидно, что эта информация никоим образом не является официальной, и всегда существует вероятность того, что это классическая дата-заполнитель, позволяющая рекламировать игру и продавать предварительные заказы.

Трудно сказать, насколько можно доверять этой брошюре, но в любом случае это не предсказание, в которое не так уж трудно поверить. На дворе конец марта, и мы все еще не знаем дату выхода ремейка Silent Hill 2, поэтому можно предположить, что релиз не произойдет в ближайшее время: обычно анонс такого типа происходит за несколько месяцев до релиза, и Konami вряд ли захочет выпускать собственную игру без маркетинговой кампании.

Также не исключено, что период выпуска приходится на Хэллоуин — идеальное время, чтобы побудить игроков купить хоррор.