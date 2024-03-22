GameStop указал период выхода ремейка Silent Hill 2

В Твиттере циркулирует изображение, которое, судя по всему, взято из флаера GameStop, где указано, что ремейк Silent Hill 2 будет доступен «в конце 2024 года», что часто означает период с октября по декабрь.
Очевидно, что эта информация никоим образом не является официальной, и всегда существует вероятность того, что это классическая дата-заполнитель, позволяющая рекламировать игру и продавать предварительные заказы.
Трудно сказать, насколько можно доверять этой брошюре, но в любом случае это не предсказание, в которое не так уж трудно поверить. На дворе конец марта, и мы все еще не знаем дату выхода ремейка Silent Hill 2, поэтому можно предположить, что релиз не произойдет в ближайшее время: обычно анонс такого типа происходит за несколько месяцев до релиза, и Konami вряд ли захочет выпускать собственную игру без маркетинговой кампании.
Также не исключено, что период выпуска приходится на Хэллоуин — идеальное время, чтобы побудить игроков купить хоррор.
Короче выйдет в течении года но это не точно и вообще не точно что этого года... Классно указал период...
помню, как после просмотра кассеты в отеле еще пару минут не мог понять, что можно играть. Игра невероятная, желаю не испортить от всей души. Позавчера присматривал винил на EBAY
Да без разницы, судя по увиденному это будет кривой кусок кода от хламоделов.