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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 086 оценок

Моддер раздел Марию в ремейке Silent Hill 2

Simple Jack
Новости

Теперь ключевой персонаж хоррора «щеголяет» голышом

Пользователь Nexus под ником FrancisLouis опубликовал модификацию, который раздевает Марию из Silent Hill 2 Remake. Пользователь снял всю одежду с персонажа хоррора, и теперь она ходит голышом в катсценах и в самой игре.

Silent Hill 2 Remake "Голая Мария и Мэри"

В середине сентября другой пользователь Nexus раздел главную героиню Lollipop Chainsaw RePOP. В модификации также можно оставить только нижнюю часть одежды.

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-5
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выглядит очень даже неплохо.

2
Нейтан Дрейк

Особенно чёрные четырёхугольники.

13
ka27 Нейтан Дрейк
9
6363 ka27

Чудеса науки, смотрел по телику давным давно))

2
жифорсник

Можно сделать мод меняющий Джеймса и Марию местами )

1
Fimmti

Гениально. Моддеры не хотят присвоить этой статье "этот пост не нужно размещать". Мой пост с мнением игроков о цене на рдр1 удалили, а этот блин очень важен. Жесть

0
CostlyPalantor

Просто тут модеры очень любят порнушку

0
hpi

Эта игра не про это.

0
Кей Овальд

Все нормальные игры не про это. Но после нормального прохождения иногда хочется наставить разных модов и перепройти уже через веселье.

1
Jarvis666

Автор, доброе утро, только проснулся?))

0
CostlyPalantor

А мод на голого Эдди есть? Друг спрашивал!

0
AT_Sagor

Лучше бы её превратили в Шрека.

-1
saa0891

Печально что они не сделали вариант когда бы Мария танцевали стриптиз в баре при определёны действиях игрока, вот это было бы действительно классно.

-2
СнопакДоминатор

Ты малёха перепутал Сайлент Хилл с сан адреас

11