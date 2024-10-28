Моддер раздел Марию в ремейке Silent Hill 2

Теперь ключевой персонаж хоррора «щеголяет» голышом
Пользователь Nexus под ником FrancisLouis опубликовал модификацию, который раздевает Марию из Silent Hill 2 Remake. Пользователь снял всю одежду с персонажа хоррора, и теперь она ходит голышом в катсценах и в самой игре.
В середине сентября другой пользователь Nexus раздел главную героиню Lollipop Chainsaw RePOP. В модификации также можно оставить только нижнюю часть одежды.
Выглядит очень даже неплохо.
Особенно чёрные четырёхугольники.
Чудеса науки, смотрел по телику давным давно))
Можно сделать мод меняющий Джеймса и Марию местами )
Гениально. Моддеры не хотят присвоить этой статье "этот пост не нужно размещать". Мой пост с мнением игроков о цене на рдр1 удалили, а этот блин очень важен. Жесть
Просто тут модеры очень любят порнушку
Эта игра не про это.
Все нормальные игры не про это. Но после нормального прохождения иногда хочется наставить разных модов и перепройти уже через веселье.
Автор, доброе утро, только проснулся?))
А мод на голого Эдди есть? Друг спрашивал!
Лучше бы её превратили в Шрека.
Печально что они не сделали вариант когда бы Мария танцевали стриптиз в баре при определёны действиях игрока, вот это было бы действительно классно.
Ты малёха перепутал Сайлент Хилл с сан адреас