Моддер раздел Марию в ремейке Silent Hill 2

Теперь ключевой персонаж хоррора «щеголяет» голышом

Пользователь Nexus под ником FrancisLouis опубликовал модификацию, который раздевает Марию из Silent Hill 2 Remake. Пользователь снял всю одежду с персонажа хоррора, и теперь она ходит голышом в катсценах и в самой игре.

В середине сентября другой пользователь Nexus раздел главную героиню Lollipop Chainsaw RePOP. В модификации также можно оставить только нижнюю часть одежды.