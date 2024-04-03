По слухам, в следующем месяце Sony проведёт PlayStation Showcase, на которой покажут Silent Hill 2

Сообщается, что Sony планирует провести игровую презентацию в следующем месяце. Это по словам Джеффа Грабба из Giant Bomb, который сказал недавно, что «несколько раз» слышал, что в мае состоится либо PlayStation Showcase, либо State of Play.

После новости о том, что ремейк Silent Hill 2 от Konami получил возрастной рейтинг от ESRB, Грабб заявил, что ожидает, что игра появится на мероприятии PlayStation, где она сможет получить дату выпуска.

«Я слышал, что в следующем месяце, в мае, будет что-то для PlayStation, либо State of Play, либо Showcase, так что, вероятно, игра будет там», — сказал Грабб. «Я слышал и Showcase, и, возможно, State of Play. Похоже, больше всё-таки Showcase, это определенно те же сроки, когда они делали Showcase в прошлом году».

Выставка PlayStation, состоявшаяся в мае 2023 года, длилась более часа и включала более 30 игр, а также презентацию PlayStation Portal.

Ремейк Silent Hill 2, анонсированный в октябре 2022 года, находится в разработке для PS5 и ПК в Bloober Team, польской студии, создавшей The Medium, Layers of Fear и Blair Witch.