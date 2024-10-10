Ремейк Silent Hill 2 получил высокую оценку игроков на Metacritic

Ранее уже сообщалось, что критикам очень понравился Silent Hill 2 Remake, которые поставили хоррору высокие оценки. В настоящее время на Metacritic игра набрала 86 баллов, а сейчас появились и оценки от игроков.
Как и критики, геймеры тоже в восторге от игры. Пользователи оценили SIlent Hill 2 на 9,3 балла из 10, сделав ее одной из самых высокооцененных игр в 2024 году. Они хвалят атмосферу, графику, звуковое сопровождение и в целом отмечают, что польская студия Bloober Team смогла сделать ремейк на уровне Resident Evil. На данный момент только 4% игроков поставили игре отрицательные оценки и еще 3% поставили смешанные оценки.
Так что остается только порадоваться, что на PlayStation 5 и PC вышла еще одна интереснейшая игра.
Хотелось бы взглянуть на возрастной интервал игроков в СХ2
Я один из них, мне за 30. Я помню с каким упоением проходил оригинал еще будучи подростком. И ремейк очень сильно зашел, разработчики очень умело подали ту самую атмосферу. К внешкам персонажей, да, некоторые вопросы есть. Но игра, как бы не про это, а именно что про атмосферу обреченности.
Если учитывать, что игра далеко не для подростков)
Ну с возрастом начинаешь понимать про что действительно эта игра. Тогда-то она казалось просто ужастиком.
Вот и получается,что они ещё 20 лет назад создали игру с глубоким смыслом.
Так судя по комментам,даже и сейчас великовозрастные ребятишки не въезжают в игру.
Не соглашусь с большинством игроков они ничего не вырезали, сохранили ключевые моменты из оригинала при этом добавили с горкой нового контента. Это вообще ни разу не уровень кастратных римейков капкома.
100%
В атмосферу и сюжет они смогли на уровне ремейков резика, где то даже лучше на мой взгляд.
пока все понравилось кроме Анджелы
благо есть мод на старую модель
на 3060 идет но на средних в 54 фпс до 43 фпс в зданиях найс оптимизон ушол
Игра да, хорошая, даже очень. Но почему-то нет такого стремления пройти ее сразу, в запой. Если второй резик я прошел за тройку вечеров, играя часа по три-четыре, то СХ 2 я уже четыре дня мурыжу по часу, от силы полтора. Но повторюсь, игра очень хорошая!
Всё просто чувак, ты просто наслаждаешься игрой.
Смешанные впечатления. Сюжет неплох, интересно, что будет дальше. Боёвка тоже на уровне. Но вот остальное... Эти бесконечные тёмные коридоры, ключи и загадки. Духота. Не прям, чтобы очень, но напрягает. Прошёл два жилых комплекса, вышел на улицу, с Марией сейчас бегаю. Аж дышать стало легче. Впереди ещё как минимум душная лечебница, а потом может и ещё что-то.