Ремейк Silent Hill 2 получил высокую оценку игроков на Metacritic

Ранее уже сообщалось, что критикам очень понравился Silent Hill 2 Remake, которые поставили хоррору высокие оценки. В настоящее время на Metacritic игра набрала 86 баллов, а сейчас появились и оценки от игроков.

Как и критики, геймеры тоже в восторге от игры. Пользователи оценили SIlent Hill 2 на 9,3 балла из 10, сделав ее одной из самых высокооцененных игр в 2024 году. Они хвалят атмосферу, графику, звуковое сопровождение и в целом отмечают, что польская студия Bloober Team смогла сделать ремейк на уровне Resident Evil. На данный момент только 4% игроков поставили игре отрицательные оценки и еще 3% поставили смешанные оценки.

Так что остается только порадоваться, что на PlayStation 5 и PC вышла еще одна интереснейшая игра.