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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 656 оценок

Ремейк Silent Hill 2 получил высокую оценку игроков на Metacritic

Gruz_
Новости

Ранее уже сообщалось, что критикам очень понравился Silent Hill 2 Remake, которые поставили хоррору высокие оценки. В настоящее время на Metacritic игра набрала 86 баллов, а сейчас появились и оценки от игроков.

Как и критики, геймеры тоже в восторге от игры. Пользователи оценили SIlent Hill 2 на 9,3 балла из 10, сделав ее одной из самых высокооцененных игр в 2024 году. Они хвалят атмосферу, графику, звуковое сопровождение и в целом отмечают, что польская студия Bloober Team смогла сделать ремейк на уровне Resident Evil. На данный момент только 4% игроков поставили игре отрицательные оценки и еще 3% поставили смешанные оценки.

Так что остается только порадоваться, что на PlayStation 5 и PC вышла еще одна интереснейшая игра.

21
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
kolinmah

Хотелось бы взглянуть на возрастной интервал игроков в СХ2

5
North235

Я один из них, мне за 30. Я помню с каким упоением проходил оригинал еще будучи подростком. И ремейк очень сильно зашел, разработчики очень умело подали ту самую атмосферу. К внешкам персонажей, да, некоторые вопросы есть. Но игра, как бы не про это, а именно что про атмосферу обреченности.

1
kolinmah North235

Если учитывать, что игра далеко не для подростков)

-1
North235 kolinmah

Ну с возрастом начинаешь понимать про что действительно эта игра. Тогда-то она казалось просто ужастиком.

1
Stasonich_spb North235

Вот и получается,что они ещё 20 лет назад создали игру с глубоким смыслом.

0
Stasonich_spb kolinmah

Так судя по комментам,даже и сейчас великовозрастные ребятишки не въезжают в игру.

0
Roayal cat

Не соглашусь с большинством игроков они ничего не вырезали, сохранили ключевые моменты из оригинала при этом добавили с горкой нового контента. Это вообще ни разу не уровень кастратных римейков капкома.

2
брaтанчик

100%

-3
walking_io

В атмосферу и сюжет они смогли на уровне ремейков резика, где то даже лучше на мой взгляд.

0
bohdan2015
0
A E

пока все понравилось кроме Анджелы
благо есть мод на старую модель

0
Игрожур

на 3060 идет но на средних в 54 фпс до 43 фпс в зданиях найс оптимизон ушол

0
top12365

Игра да, хорошая, даже очень. Но почему-то нет такого стремления пройти ее сразу, в запой. Если второй резик я прошел за тройку вечеров, играя часа по три-четыре, то СХ 2 я уже четыре дня мурыжу по часу, от силы полтора. Но повторюсь, игра очень хорошая!

-1
Dimsdaen

Всё просто чувак, ты просто наслаждаешься игрой.

0
Джон Сноу 2

Смешанные впечатления. Сюжет неплох, интересно, что будет дальше. Боёвка тоже на уровне. Но вот остальное... Эти бесконечные тёмные коридоры, ключи и загадки. Духота. Не прям, чтобы очень, но напрягает. Прошёл два жилых комплекса, вышел на улицу, с Марией сейчас бегаю. Аж дышать стало легче. Впереди ещё как минимум душная лечебница, а потом может и ещё что-то.

-3