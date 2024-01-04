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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 110 оценок

Ремейк Silent Hill 2, скорее всего, уже находится на стадии полировки

butcher69
Новости

Разработка ремейка Silent Hill 2, скорее всего, уже завершена и находится на стадии полировки, так как разработчики из Bloober Team переключают свое внимание на другие проекты.

Как сообщил сегодня на форумах ResetERA известный инсайдер Dusk Golem, на этой неделе польская студия поделилась обновленной информацией о том, что она переключает свое внимание на игровой проект 2025 Skybound и что она получила финансирование для проекта на движке Unreal Engine 5 от Польского агентства по развитию предпринимательства при условии достижения определенных целей. В связи с этим были открыты новые вакансии, а ресурсы и сотрудники были переведены в эти проекты.

По словам инсайдера, для ремейка Silent Hill 2 это означает, что игра, скорее всего, полностью готова и находится на стадии полировки, которой занимается небольшая команда. Хотя релиз игры зависит от Konami, она определенно может выйти в этом году, если издатель этого захочет.

Уже давно известно, что даже публикация информации по поводу ремейка Silent Hill 2 зависит от Konami. В ноябре прошлого года Bloober Team рассказала о том, что информирование игроков об игре является обязанностью издателя, хотя также было сказано, что разработка идет полным ходом.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PlayStation 5 в еще не подтвержденную дату релиза.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kartonkratos

Да сколько можно тянуть кота за яйца!

2
Ely Maze

Лучше тянуть чем выпустить неиграбельный кусок

0
I love my computer Ely Maze

А эти разрабы только куски кала и делают.

-2
DmitriyKats I love my computer

Medium - нормальная игра. Не топ, но хороший середняк. Если Конами дали им нормальный бюджет, то сделают как минимум хорошо.

0
Kostas92 I love my computer

Ну, это-то полное враньё

0
bohdan2015

Ну уже писали ранее что слив, возможно выйдет - 21 марта

0
I love my computer

Полировка? Это у Блуберов-то? Смешно.

0