Ремейк Silent Hill 2, скорее всего, уже находится на стадии полировки

Разработка ремейка Silent Hill 2, скорее всего, уже завершена и находится на стадии полировки, так как разработчики из Bloober Team переключают свое внимание на другие проекты.

Как сообщил сегодня на форумах ResetERA известный инсайдер Dusk Golem, на этой неделе польская студия поделилась обновленной информацией о том, что она переключает свое внимание на игровой проект 2025 Skybound и что она получила финансирование для проекта на движке Unreal Engine 5 от Польского агентства по развитию предпринимательства при условии достижения определенных целей. В связи с этим были открыты новые вакансии, а ресурсы и сотрудники были переведены в эти проекты.

По словам инсайдера, для ремейка Silent Hill 2 это означает, что игра, скорее всего, полностью готова и находится на стадии полировки, которой занимается небольшая команда. Хотя релиз игры зависит от Konami, она определенно может выйти в этом году, если издатель этого захочет.

Уже давно известно, что даже публикация информации по поводу ремейка Silent Hill 2 зависит от Konami. В ноябре прошлого года Bloober Team рассказала о том, что информирование игроков об игре является обязанностью издателя, хотя также было сказано, что разработка идет полным ходом.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PlayStation 5 в еще не подтвержденную дату релиза.