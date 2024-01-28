Энтузиаст показал свой ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5

Владелец YouTube-канала Maxim Dorokhov поделился двумя интересными видеороликами, демонстрирующими его ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5. Этот проект выглядит довольно хорошо, с впечатляющим уровнем детализации.

Точнее говоря, художник воссоздал только квартиру Генри Таунсенда. Поэтому не стоит ожидать полноценного ремейка. Это не было целью данного проекта. Судя по всему, выкладывать эту демоверсию в открытый доступ не планируется. Так что, к сожалению, вы не сможете скачать ее и запустить на своем ПК.

Поскольку Bloober Team будет использовать Unreal Engine 5 для Silent Hill 2 Remake, будет интересно, смогут ли они добиться такой визуальной составляющей. Ведь если это получится, то Silent Hill 2 Remake станет одной из самых красивых игр на PC.