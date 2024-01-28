Энтузиаст показал свой ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5

Владелец YouTube-канала Maxim Dorokhov поделился двумя интересными видеороликами, демонстрирующими его ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5. Этот проект выглядит довольно хорошо, с впечатляющим уровнем детализации.
Точнее говоря, художник воссоздал только квартиру Генри Таунсенда. Поэтому не стоит ожидать полноценного ремейка. Это не было целью данного проекта. Судя по всему, выкладывать эту демоверсию в открытый доступ не планируется. Так что, к сожалению, вы не сможете скачать ее и запустить на своем ПК.
Поскольку Bloober Team будет использовать Unreal Engine 5 для Silent Hill 2 Remake, будет интересно, смогут ли они добиться такой визуальной составляющей. Ведь если это получится, то Silent Hill 2 Remake станет одной из самых красивых игр на PC.
Для реализма не хватает ещё большего падающего ФПС, а то как-то не впечатляет)
Блин эта квартира такая жуткая, хоть она и является сейв зоной)) в ней так некомфортно всегда было находиться
Ну так то, когда упал вентилятор, квартира перестала быть сейв зоной))
А есть видео извиняюсь как он в дырку ползет?)
в дырку обычно суют )))
Далеко не в каждую.
Кайфовая игра, хоть и нудновата местами
лучше бы кто то Да@нпур на комп перенёс
ну с таким же успехом можно было просто из visage перенести комнату и все
На компе в Silent hill: downpour через эмулятор rpcs3 играл(а раньше на Х360 проходил её), комната там была:
на компе хорошо грузится, без ошибок, все бы игры так... а то навсякий Х360 freeboot до сих пор лежит
норм