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Silent Hill 4: The Room 07.09.2004
Экшен, Адвенчура, Ужасы
8.5 584 оценки

Энтузиаст показал свой ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Владелец YouTube-канала Maxim Dorokhov поделился двумя интересными видеороликами, демонстрирующими его ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5. Этот проект выглядит довольно хорошо, с впечатляющим уровнем детализации.

Точнее говоря, художник воссоздал только квартиру Генри Таунсенда. Поэтому не стоит ожидать полноценного ремейка. Это не было целью данного проекта. Судя по всему, выкладывать эту демоверсию в открытый доступ не планируется. Так что, к сожалению, вы не сможете скачать ее и запустить на своем ПК.

Поскольку Bloober Team будет использовать Unreal Engine 5 для Silent Hill 2 Remake, будет интересно, смогут ли они добиться такой визуальной составляющей. Ведь если это получится, то Silent Hill 2 Remake станет одной из самых красивых игр на PC.

-10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
POBWNK

Для реализма не хватает ещё большего падающего ФПС, а то как-то не впечатляет)

2
Кирилл Друмов

Блин эта квартира такая жуткая, хоть она и является сейв зоной)) в ней так некомфортно всегда было находиться

2
Hawler

Ну так то, когда упал вентилятор, квартира перестала быть сейв зоной))

0
Horrifing

А есть видео извиняюсь как он в дырку ползет?)

1
martin32

в дырку обычно суют )))

-3
YouTube_GamesTezi martin32

Далеко не в каждую.

-3
FrankCecil

Кайфовая игра, хоть и нудновата местами

1
Rorschach93

лучше бы кто то Да@нпур на комп перенёс

-1
vertehwost

ну с таким же успехом можно было просто из visage перенести комнату и все

-2
ka27

На компе в Silent hill: downpour через эмулятор rpcs3 играл(а раньше на Х360 проходил её), комната там была:

на компе хорошо грузится, без ошибок, все бы игры так... а то навсякий Х360 freeboot до сих пор лежит

-2
Zlobin_Evgeny

норм

-2