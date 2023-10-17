Атмосферный геймплейный трейлер интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension ©

Компания Genvid опубликовала официальный премьерный трейлер и ключевые иллюстрации к игре Silent Hill: Ascension, а также объявила о партнерстве с Sony Picture Entertainment, в рамках которого еженедельные эпизоды сюжета, созданные под влиянием зрительского интереса, будут выходить в приложении Sony Pictures Core для PlayStation 5 и PlayStation 4, приложении Bravia Core для телевизоров Bravia и приложении Bravia Core для Xperia на некоторых смартфонах Xperia.

"Мы рады представить семьи Йохансен и Эрнандес во вселенной Silent Hill", - сказал в пресс-релизе создатель и главный креативный директор интерактивной серии Genvid Стефан Бугай. "По мере того как они будут погружаться в свои собственные ужасы, а их города будут одновременно охвачены массовой истерией, эти две семьи будут обнаруживать странные связи между собой, несмотря на то что находятся в разных уголках мира".

Генеральный директор компании Genvid Джейкоб Навок добавил: "Такого опыта, как в Silent Hill: Ascension. Это не игра, а интерактивный потоковый сериал, который будет меняться по мере того, как зрители будут вместе принимать решения. Хотя я являюсь исполнительным продюсером сериала, я не знаю, чем он закончится. Это в ваших руках. А созданный вами контент будет транслироваться по всему миру на телевизорах и телефонах благодаря нашим отношениям с Sony Pictures, Google, Apple и другими компаниями". Участие в Silent Hill: Ascension каждый день означает, что вы станете частью истории, которая никогда больше не повторится".

Старший вице-президент Sony Pictures Entertainment New Media Distribution Пит Вуд (Pete Wood) сказал: "С Silent Hill мы осваиваем совершенно новые территории: Ascension. Благодаря этому уникальному сотрудничеству с Genvid мы с радостью предложим зрителям на устройствах Sony еженедельно следить за событиями Silent Hill: Ascension с помощью полных эпизодов скомпилированных сцен из этого инновационного интерактивного сериала".

Игра Silent Hill: Ascension выйдет 1 ноября 2023 года в 02:00 МСК в браузерах для настольных компьютеров, на iOS через App Store и на Android через Google Play.