Атмосферный геймплейный трейлер интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension

Компания Genvid опубликовала официальный премьерный трейлер и ключевые иллюстрации к игре Silent Hill: Ascension, а также объявила о партнерстве с Sony Picture Entertainment, в рамках которого еженедельные эпизоды сюжета, созданные под влиянием зрительского интереса, будут выходить в приложении Sony Pictures Core для PlayStation 5 и PlayStation 4, приложении Bravia Core для телевизоров Bravia и приложении Bravia Core для Xperia на некоторых смартфонах Xperia.
"Мы рады представить семьи Йохансен и Эрнандес во вселенной Silent Hill", - сказал в пресс-релизе создатель и главный креативный директор интерактивной серии Genvid Стефан Бугай. "По мере того как они будут погружаться в свои собственные ужасы, а их города будут одновременно охвачены массовой истерией, эти две семьи будут обнаруживать странные связи между собой, несмотря на то что находятся в разных уголках мира".
Генеральный директор компании Genvid Джейкоб Навок добавил: "Такого опыта, как в Silent Hill: Ascension. Это не игра, а интерактивный потоковый сериал, который будет меняться по мере того, как зрители будут вместе принимать решения. Хотя я являюсь исполнительным продюсером сериала, я не знаю, чем он закончится. Это в ваших руках. А созданный вами контент будет транслироваться по всему миру на телевизорах и телефонах благодаря нашим отношениям с Sony Pictures, Google, Apple и другими компаниями". Участие в Silent Hill: Ascension каждый день означает, что вы станете частью истории, которая никогда больше не повторится".
Старший вице-президент Sony Pictures Entertainment New Media Distribution Пит Вуд (Pete Wood) сказал: "С Silent Hill мы осваиваем совершенно новые территории: Ascension. Благодаря этому уникальному сотрудничеству с Genvid мы с радостью предложим зрителям на устройствах Sony еженедельно следить за событиями Silent Hill: Ascension с помощью полных эпизодов скомпилированных сцен из этого инновационного интерактивного сериала".
Игра Silent Hill: Ascension выйдет 1 ноября 2023 года в 02:00 МСК в браузерах для настольных компьютеров, на iOS через App Store и на Android через Google Play.
полная хрень с первыми частями ничего общего нет. просто дешёвой ужастик в тумане
Так это вообще пререндер какой то, игрового процесса не показали!
задумка закроется на 3 серии после того как всех поубивает горничная... попытка вписать этот вот кусок овна во вселенную SH закончится поджогом жопы продюсера и шлебка кто дал добро на такое издевательство
ЛОЛ, так это сериал, а не игра. Он записанный весь будет.
Дарк Пикчерс какой-то) Только выглядит дешевле.
Даже не знаю плакать или смеяться, скорее и то и другое в виде истерического смеха глядя на то что творит конами.
Дак игра или не игра?
Трейлер выдаёт игру весьма скромного качества, зато модную, про превозмогающих женщин, одна из которых не совсем белая.
Увидев ЭТО я начал переживать за качество ремейка второй части... Явное паразитирование на бренде, вообще в трейлере ничего общего общего ни с одной частью Тихого Холма.
Боже, ну какая же это ХРЕНОТЕНЬ!
трышак паразитирующий на громких названиях стрышней того че показывают