Авторы интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension делятся атмосферными концептами ©

Уже в этом году компания Konami совместно со студией Genvid собираются представить уникальный взгляд на культовую франшизу Silent Hill в виде интерактивного сериала. Многие подробности проекта, особенности в области сюжета, остаются неизвестными. Тем не менее авторы хоррора стали активно делиться концепт-артами, которые позволяют уже сейчас оценить визуальный стиль Silent Hill: Ascension.

Опубликованные иллюстрации Silent Hill: Ascension показывают город и его окрестности, где развернутся основные события будущего сериала. Только по этим концептам уже можно отметить превосходную атмосферу мистического ужаса, чем собственно и знаменита серия Silent Hill.

Как отмечают представители студии Genvid, хоррор Silent Hill: Ascension выделяется большим количеством атмосферных моментов. Авторы проекта собираются пугать зрителей не скримерами и монстрами, а сюжетным повествованием и образами, которые вызываются дизайном локаций. "Многие вещи в Silent Hill: Ascension будут не всегда такими, какими кажутся на первый взгляд" - отмечают авторы.

Silent Hill: Ascension должен выйти до конца этого года.