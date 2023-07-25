Слитое видео Silent Hill Ascension с Comic-Con показывает интерактивный сериал Konami ©

Как и было объявлено, Silent Hill Ascension посетила Comic-Con в Сан-Диего, и прямо с выставки в США появляется утечка видео, которая впервые показывает нам некоторые материалы, взятые из интерактивного сериала, созданного Konami.

Перейдя по этой ссылке, вы можете посмотреть видео, снятое непосредственно на Comic-Con и просочившееся через страницы Reddit. Видео, очевидно, снято за кадром, и в данном случае оно также повернуто на 90°, так что не ждите особенно приятного просмотра.

Однако утечка позволяет нам впервые увидеть персонажей Silent Hill Ascension и понять темы, которые будут затронуты в интерактивном сериале. В данном конкретном случае мы можем наблюдать, как две женщины проводят оккультный ритуал, в конце которого появляется пугающее демоническое существо. Конечно, чтобы получить более четкое представление, нам обязательно придется дождаться выхода официального материала.

Напомним, что каждый эпизод сериала будет транслироваться только один раз в стриминге и у игроков будет возможность сделать необратимый выбор, который станет решающим для судеб героев.