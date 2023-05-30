Трейлер и подробности интерактивного сериала Silent Hill: Ascension, который позволит сообществу решать судьбу героев ©

Анонс Silent Hill: Ascension, интерактивного потокового сериала от Genvid Entertainment и Konami, вызвал недоумение у поклонников, но не предоставил практически никаких подробностей. Сегодня Genvid нарушила молчание, предоставив нам не только новые подробности о сериале, но и трейлер.



В этом сериале, который будет разворачиваться одновременно по всему миру, зрители смогут помочь решить судьбы главных героев Ascension. Это означает, что по мере развития сюжета зрители будут решать, кто выживет в этой безусловно ужасной истории, кто будет искуплен или проклят своими поступками, а кто пострадает от почти наверняка ужасных последствий. По словам представителей Genvid Entertainment, даже разработчики не будут знать результатов этой истории, пока она не развернется.

Silent Hill: Ascension рассказывает о судьбе нескольких главных героев из разных уголков мира, которых мучают новые ужасающие монстры Silent Hill. Эти монстры, скрывающиеся в тени, угрожают поглотить людей, их детей и целые города, поскольку их втягивают во тьму как недавние убийства, так и давно подавляемые вина и страхи.



В Silent Hill: Ascension действия миллионов людей определят исход. Кто из героев останется в живых к моменту последней сцены? Будут ли те, кто остался, искуплены, прокляты или будут страдать? Даже создатели проекта не знают, чем закончится Silent Hill: Ascension закончится. Вместо этого судьбы персонажей находятся в руках зрителей.



На этот раз вы не будете переживать страх в одиночку. Вместо этого вы, вместе с глобальной аудиторией, будете иметь прямое и постоянное влияние на то, как сложится судьба персонажей и сюжет. Это ваш шанс навсегда сформировать канон Silent Hill.

В Silent Hill: Ascension включает в себя ансамбль новых персонажей, монстров и локаций во вселенной Silent Hill. Genvid разработала интерактивную систему в реальном времени, которая позволяет зрителям со всего мира решать судьбы этих персонажей в рамках созданного студией повествования. Начиная с 2023 года, фанаты смогут в прямом эфире наблюдать за сюжетными моментами, где каждый день будет отличаться от предыдущего в зависимости от взаимодействия с аудиторией.

Мы приложили максимум усилий для создания сказочного мира в Silent Hill: Ascension с тревожными, гипердетализированными персонажами, потусторонними монстрами, захватывающей атмосферой и общим аудио- и визуальным дизайном, которым наша команда очень гордится/ Детализированное окружение, жуткая атмосфера, реалистичные персонажи и монстры должны действительно усилить впечатления от ужасов, создавая нечто чистое от Silent Hill, но при этом уникальное для франшизы.

— сказал арт-директор Bad Robot Games Крис Амарал в пресс-релизе.

Генеральный директор Genvid Entertainment Джейкоб Навок продолжил:

Silent Hill: Ascension захватит аудиторию своим захватывающим опытом, демонстрируя потрясающие визуальные эффекты и живые моменты, управляемые сообществом, исследуя психологический ужас, благодаря которому серия Silent Hill так полюбилась поклонникам во всем мире. Впервые в истории Silent Hill коллективная аудитория сможет влиять на сюжет, определяя судьбоносные исходы для сложных, развивающихся персонажей этой серии.

А продюсер серии Silent Hill в Konami, Мотои Окамото, добавил:

Поклонникам Silent Hill и зрителям ужасов во всем мире есть чего ждать. Мы рады рассказать новую интерактивную историю, в никогда ранее не исследованных местах, вместе с новыми персонажами, которые будут представлены поклонникам вселенной Silent Hill. Именно вам предстоит решить судьбу множества главных героев, которая будет разворачиваться одновременно по всему миру.

Silent Hill: Ascension будет транслироваться на официальном сайте сериала и на множестве неуказанных устройств - хотя, похоже, Genvid и Konami хотят выпустить приложение-плеер для консолей, ПК, мобильных устройств и телевизоров.

Silent Hill: Ascension выйдет в эфир в конце этого года.