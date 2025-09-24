Для Silent Hill f уже вышел мод, убирающий туман

Те, кто знаком с франшизой, знают, что одним из важнейших элементов, создающих атмосферу в играх серии Silent Hill, является туман. Однако некоторые игроки пытаются убрать его, чтобы увидеть локации. Для этого был выпущен новый мод, полностью убирающий туман из Silent Hill f.

Мод No Fog, созданный пользователем Fellow_Demo, позволяет игроку полностью убрать или, по крайней мере, уменьшить туман в игре. Для этого мод использует систему Reshade с дополнением Shader Toggler. После установки нажмите F1, чтобы убрать туман, или F2, чтобы уменьшить его.

Когда появляются подобные моды для предыдущих игр (например, Silent Hill 2 Remake), многие фанаты считают практически кощунственным изменение чего-то столь характерного для франшизы. Другие же используют подобные моды, чтобы делать более чёткие снимки или исследовать локации с меньшим количеством препятствий.

Silent Hill f доступна для владельцев Deluxe-издания, а официальный релиз состоится завтра, 25 сентября 2025 года, на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.