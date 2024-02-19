Авторы Silent Hill: The Short Message предложили игрокам выбрать официальное имя для нового монстра

В игре Silent Hill: The Short Message игроки познакомятся с новым монстром, созданным легендарным художником Масахиро Ито. Это первый случай, когда Ито создал нового монстра для серии за последние два десятилетия, и Konami празднует это событие уникальным способом.
В официальном Twitter-аккаунте Silent Hill проходит опрос, в котором игроки могут проголосовать за имя существа. Всего предлагается четыре варианта, включая Cherry Blossom Monster, Sakura Creature, Sakura Head и Sakura Body. В голосовании приняли участие более 12 000 человек, и на данный момент лидирует "Sakura head" с 38,7 % голосов.
Масахиро Ито работал над франшизой Silent Hill с самого начала. С тех пор у Ито было несколько ролей, связанных с Silent Hill, в том числе он был дизайнером монстров в первых трех играх. Он должен был вернуться в качестве иллюстратора в Silent Hills Хидео Кодзимы, но проект был отменен до выхода. Прошло много времени с тех пор, как фанаты смогли увидеть новое существо, созданное Ито, но монстр из The Short Message уже успел стать любимцем поклонников.
Что касается мнения Ито по поводу названия, то в своем Твиттере художник называл монстра и Sakura Head, и Cherry Blossom creature, так что оба эти названия кажутся наиболее логичными.
Silent Hill: The Short Message вышла на PlayStation 5 31 января. Игра была неожиданно анонсирована во время State of Play и в тот же день стала доступна в PlayStation Store.
Я думаю ему подошло бы "Месячные"
Ссылка ведёт на пост street fighter в Твиттере, а не SH
Черлидерша