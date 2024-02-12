В бесплатный хоррор Silent Hill: The Short Message уже поиграли более 2 миллионов игроков

В конце прошлого месяца на консоли PlayStation 5 появился абсолютно бесплатный хоррор Silent Hill: The Short Message от Konami. Проект в современной интерпретации пытается вернуть культовую франшизу Silent Hill к жизни, и судя по всему, у него это получается. С каждым днем игра набирает популярность, и на сегодняшний день в нее успели поиграть более 2 миллионов пользователей.
Рекордную активность игроков компания Konami решила отметить отдельным постом в социальных сетях. Согласно данным разработчиков, количество загрузок Silent Hill: The Short Message, а следовательно, и игроков, перевалило за 2 миллиона. Всего неделю назад игроков было на один миллион меньше.
Для бесплатной хоррор-игры по практически забытой франшизе это превосходные показатели. Особенно если учесть, что Silent Hill: The Short Message на данный момент доступна для игры только на консолях PlayStation 5. Если проект доберется до ПК, количество игроков может удвоиться.
Silent Hill: The Short Message в целом была хорошо принята игроками. В цифровом магазине PlayStation Store пользователи выставили проекту оценку 4,17 из 5 баллов. Игроки хвалят атмосферу ужаса и необычный сюжет, но критикуют за технические неполадки.
Соя хавает сою.
Лайф э Стрендж с декорациями хоррора, про булинг, харассмент, шейминг итд, да, это походу то, что нужно современным геймерам.... такой зашквар