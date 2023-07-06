Авторы JRPG Silent Hope представили вступительный ролик в стиле аниме ©

Сегодня Marvelous Entertainment выпустила новый трейлер своей предстоящей JRPG Silent Hope. Возможно, вы уже знакомы с этой игрой, поскольку она была представлена на последнем Nintendo Direct. Она выйдет для Switch и ПК 3 октября.

В трейлере показано вступительный ролик в стиле аниме, представляющее персонажа игры и раскрывающее тематическую песню. Интересно, что в Японии игра носит совершенно другое название, где она известна как Frederica.

Вы можете посмотреть трейлер ниже.

Silent Hope - это ролевая игра с сильными элементами крафта. Как обычно для игр Marvelous Entertainment, она будет издана в Северной Америке компанией Xseed Games, а в Европе - Marvelous Europe.