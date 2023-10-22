Для шутера-стратегии Silica вышло первое крупное обновление Air Units, добавляющее воздушные юниты

Bohemia Interactive объявила о первом крупном обновлении Air Units для смеси шутера от первого лица и стратегии в реальном времени Silica, выпущенном в раннем доступе в мае. Оно включает в себя 9 новых самолетов для обеих человеческих фракций, а также инопланетян в флагманском режиме стратегии игры с полностью реализованным искусственным интеллектом, возможностью строить соответствующие структуры для воздушных подразделений для обеих фракций.

Поскольку это первое крупное обновление на этапе раннего доступа, воздушные юниты были одной из наиболее востребованных функций постоянно растущего сообщества игры. Благодаря отзывам страстных поклонников игры, Silica также получила 15 небольших регулярных обновлений, которые формируют игру в соответствии с потребностями игроков. К ним относятся новый контент, улучшения производительности и стабильности, настройка игровой механики и баланса, поведение ИИ-юнитов и многое другое.