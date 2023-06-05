Разработчик гибрида шутера и стратегии Silica поделился дорожной картой на ближайшие месяцы

Прошел месяц с момента выхода гибрида шутера от первого лица и стратегии в реальном времени Silica в раннем доступе Steam. Впереди еще год раннего доступа, и разработчик составил дорожную карту того, что вы можете ожидать увидеть в ближайшие месяцы.
Вкратце:
- Воздушные юниты - как для людей, так и для пришельцев - должны появиться в крупном обновлении в ближайшие пару месяцев.
- В это время разработчик сосредоточится на коммуникации между игроками - VOIP и пинг для командиров и пехоты.
- Центавриане также получат значительные изменения - в игру будут добавлены их уникальные структуры и юниты.
- FPS-командование также появится в будущем обновлении, где пехотинцы смогут командовать приписанными к ним ИИ-подразделениями.
- Выделенные серверы также будут добавлены в течение одного года в Раннем доступе.
- В оставшееся время приоритетом будет матчмейкинг, а также рейтинговая игра.
- ИИ получит больше доработок и оптимизаций, и за это время должно быть добавлено больше карт.
- Также будет уделено внимание туториалу: новым игрокам будут доступны обучающие миссии, чтобы им было проще войти в игру.
- Локализация и поддержка пользовательского контента будут в центре внимания в оставшиеся месяцы до выхода 1.0.
- Разработчик приложит все усилия, чтобы еженедельно выпускать небольшие обновления для решения некоторых проблем производительности и изменения качества.
Вы также можете ознакомиться с этим видео, в котором рассказывается обо всех планах на ранний доступ:
Хотелось бы видеть русский язык в игре,а то тяжеловато играть на английском.