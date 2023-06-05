Silica 03.05.2023
7 42 оценки

Разработчик гибрида шутера и стратегии Silica поделился дорожной картой на ближайшие месяцы

©
Procy_on
Новости

Прошел месяц с момента выхода гибрида шутера от первого лица и стратегии в реальном времени Silica в раннем доступе Steam. Впереди еще год раннего доступа, и разработчик составил дорожную карту того, что вы можете ожидать увидеть в ближайшие месяцы.

Вкратце:

  • Воздушные юниты - как для людей, так и для пришельцев - должны появиться в крупном обновлении в ближайшие пару месяцев.
  • В это время разработчик сосредоточится на коммуникации между игроками - VOIP и пинг для командиров и пехоты.
  • Центавриане также получат значительные изменения - в игру будут добавлены их уникальные структуры и юниты.
  • FPS-командование также появится в будущем обновлении, где пехотинцы смогут командовать приписанными к ним ИИ-подразделениями.
  • Выделенные серверы также будут добавлены в течение одного года в Раннем доступе.
  • В оставшееся время приоритетом будет матчмейкинг, а также рейтинговая игра.
  • ИИ получит больше доработок и оптимизаций, и за это время должно быть добавлено больше карт.
  • Также будет уделено внимание туториалу: новым игрокам будут доступны обучающие миссии, чтобы им было проще войти в игру.
  • Локализация и поддержка пользовательского контента будут в центре внимания в оставшиеся месяцы до выхода 1.0.
  • Разработчик приложит все усилия, чтобы еженедельно выпускать небольшие обновления для решения некоторых проблем производительности и изменения качества.

Вы также можете ознакомиться с этим видео, в котором рассказывается обо всех планах на ранний доступ:

ПК Обновления
2
1
Последние посты по игре Silica
Silica "Трейнер +6" [UPD: 22.05.2023] {STiNGERR / WeMod}
Silica "Трейнер +6" [UPD: 22.05.2023] {STiNGERR / WeMod}
Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица Silica выходит в ранний доступ Steam
Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица Silica выходит в ранний доступ Steam
Разработчики Silica, гибрида стратегии в реальном времени и шутера, показали новый игровой процесс в режиме арены
Разработчики Silica, гибрида стратегии в реальном времени и шутера, показали новый игровой процесс в режиме арены
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Skull Eduction

Хотелось бы видеть русский язык в игре,а то тяжеловато играть на английском.

0