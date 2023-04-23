В новом ролике гибрида шутера и стратегии в реальном времени Silica показан геймплей за пришельцев ©

Bohemia Interactive представила больше геймплея предстоящего гибрида между стратегической игрой в реальном времени и шутером от первого лица Silica.

Если на прошлой неделе мы могли увидеть на игровой процесс с точки зрения человеческой фракции, то на этот раз мы увидим, как играют пришельцы, как на стратегическом поле, так и от первого ли... кхм... на самом деле пришельцы, похоже, играют в основном от третьего лица.

Вы можете посмотреть, о чем я говорю, на видео ниже.

Если вы не знакомы с игрой Silica, она скоро появится в раннем доступе эксклюзивно для ПК. Она началась несколько лет назад как одиночный проект, пока недавно не была взята под крыло проекта Incubator компании Bohemia Interactive, а популярный разработчик серии Arma обеспечил ей поддержку.

Ниже вы можете прочитать официальное описание того, что вас ожидает.

Silica - это гибрид FPS и RTS, где до трех фракций сражаются за контроль над планетой Балтарус. Руководите сверху в роли командира, или испытайте действие на собственном опыте, в одиночку или с друзьями. Присоединяйтесь к одной из двух человеческих армий или охотьтесь на них как территориальные пришельцы. Действие Silica происходит в палящих пустынях Балтаруса, экзопланеты, расположенной в тысячах световых лет от Земли. Ведите свою фракцию к победе в стратегии, главном игровом режиме. Собирайте урожай Балтериума, спрятанного в песках, или защищайте Балтарус от вторжения людей в качестве насекомоподобного инопланетянина.