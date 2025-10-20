Состоялся релиз демо-версии масштабного мода Futurama: Hit & Run

Вчера стало известно о разработке масштабной модификации Futurama: Hit & Run, которая основана на игре Simpsons: Hit & Run.
Сегодня ночью состоялся релиз демо-версии 0.1.0, которая содержит:
- 4 сюжетные миссии;
- 1 бонусная миссия;
- 1 гонка со ставками;
- 3 уличные гонки;
- 4 костюма;
- 6 транспортных средств;
- 9 шуток;
- 1 секретная шутка;
- 25 ос;
- Новая музыка;
- Пользовательская карта (~1/4 Нью-Нью Йорка).
Демо-версия уже доступна для скачивания всем желающим. Для запуска потребуется оригинальная The Simpsons: Hit & Run и Lucas Simpsons: Hit & Run Mod Launcher. Дата выхода полной версии мода на данный момент неизвестна.
лунитунс прям
Глядишь, и ещё чё-нить придумают интересного и нового). Мож какой рамастер запилят.