The Simpsons: Hit & Run 16.09.2003
Экшен, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир, Юмор
8.2 222 оценки

Состоялся релиз демо-версии масштабного мода Futurama: Hit & Run

AceTheKing AceTheKing

Вчера стало известно о разработке масштабной модификации Futurama: Hit & Run, которая основана на игре Simpsons: Hit & Run.

Моддеры представили Futurama: Hit & Run: масштабный мод по мотивам "Футурамы"

Сегодня ночью состоялся релиз демо-версии 0.1.0, которая содержит:

  • 4 сюжетные миссии;
  • 1 бонусная миссия;
  • 1 гонка со ставками;
  • 3 уличные гонки;
  • 4 костюма;
  • 6 транспортных средств;
  • 9 шуток;
  • 1 секретная шутка;
  • 25 ос;
  • Новая музыка;
  • Пользовательская карта (~1/4 Нью-Нью Йорка).

Демо-версия уже доступна для скачивания всем желающим. Для запуска потребуется оригинальная The Simpsons: Hit & Run и Lucas Simpsons: Hit & Run Mod Launcher. Дата выхода полной версии мода на данный момент неизвестна.

6
2
Комментарии:  2
Alex40001

лунитунс прям

1
AleksSem

Глядишь, и ещё чё-нить придумают интересного и нового). Мож какой рамастер запилят.