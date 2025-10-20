Состоялся релиз демо-версии масштабного мода Futurama: Hit & Run

Вчера стало известно о разработке масштабной модификации Futurama: Hit & Run, которая основана на игре Simpsons: Hit & Run.

Сегодня ночью состоялся релиз демо-версии 0.1.0, которая содержит:

4 сюжетные миссии;

1 бонусная миссия;

1 гонка со ставками;

3 уличные гонки;

4 костюма;

6 транспортных средств;

9 шуток;

1 секретная шутка;

25 ос;

Новая музыка;

Пользовательская карта (~1/4 Нью-Нью Йорка).

Демо-версия уже доступна для скачивания всем желающим. Для запуска потребуется оригинальная The Simpsons: Hit & Run и Lucas Simpsons: Hit & Run Mod Launcher. Дата выхода полной версии мода на данный момент неизвестна.