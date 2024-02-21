Для The Sims 4 на следующей неделе выйдет каталог "Сияние самоцветов"

Разработчики игры The Sims 4 с гордостью объявили о выходе нового каталога под названием "Сияние самоцветов", который станет доступен уже 29 февраля. Это дополнение предоставит нам возможность изучить увлекательный навык геммологии.
Нам предстоит собирать разнообразные цветные кристаллы и металлы, чтобы далее использовать их для создания самых разнообразных украшений, оказывающих влияние на настроение, отношения, карьеру и повседневную жизнь наших персонажей.
В каталоге "Сияние самоцветов" для The Sims 4 будет представлено более 1000 ювелирных изделий, которые можно будет изготовить собственными руками. По мере нашего прогресса в навыке геммологии, качество создаваемых нами украшений будет постепенно улучшаться. Мы сможем развивать этот навык, изучая специальные руководства по геммологии и использование особого оборудования.
Созданные нами изделия можно будет оставить себе, продать или подарить другим персонажам симулятора.
В "Сиянии самоцветов" также будет возможность покупать кристаллы с помощью компьютера или сорвать их с деревьев в специальных зонах, а затем обработать. Кристаллы и наши собственные украшения можно будет зарядить, чтобы использовать их в различных ситуациях.
Для этого у нас будет специальная подставка для кристаллов. После зарядки, наши персонажи смогут носить эти шикарные украшения или разместить их в доме, чтобы ощутить положительное или отрицательное влияние на их отношения, эмоции и игровой процесс.
Некоторые кристаллы со временем теряют свой заряд, поэтому нам придется периодически их заряжать, если мы хотим продолжать использовать их энергию. Всего в игре и в каталоге будут представлены 27 различных кристаллов, включая 3 новых из этого дополнения - янтарь, нефрит и лунный камень.
Я уже просто перестал \то всё покупать. Длс поносяра последние 30 точно, развод на бабки.
Жду inZOI
Нужно больше DLC. EA мало аддонов сделала для симс, нужно больше.
Ведь чтобы поиграть в игру со всем контентом, нужно всего лишь заплатить овер 40к рублей.
Иначе получай стоковую игру, в которую надоест играть во время создания персонажа.
Мне в принципе нравится Симс, но разработчиков откровенно посетила шиза.
Я за поддержку девов, я покупаю игры. Но Симс я скачаю. С такой 'поддержкой' от игроков, разработчику карманов не хватит. Плюс нельзя все еще отрицать момент, что симс 4 - игра старая. Покупать аддоны по цене НОВОЙ ИГРЫ - это ту мач.
Кринж в том, что EA уже не могут, чтобы двое персов в ролике были просто знакомыми, друзьями, это обязательно однополая пара!