Для The Sims 4 вышли новые дополнения: "Личный замок" и "Грандиозная готика"

Maxis выпустила для The Sims 4 два новых комплекта «Личный замок» и «Грандиозная готика». Тематика дополнений была выбрана фанатами по итогам опроса Electronic Arts.
«Личный замок» включает в себя множество разнообразных предметов для строительства в стиле средневековых построек. Среди них есть каменные стены, плитка, лестницы, готические арки и большие ворота с решетками.
«Грандиозная готика» содержит предметы для изменения внешности и стиля игровых персонажей. В комплект входят характерные макияжи, украшения, а также готическая темная одежда: футболки, топы, куртки и массивные ботинки.
Оба комплекта доступны на всех площадках, на которых распространена The Sims 4. Стоимость дополнений — 399 рублей каждый.
В январе Electronic Arts объявила, что The Sims 4 получит еще несколько дополнений, одно из которых станет бесплатным. Авторы не раскрыли подробности нового контента, однако фанаты уверены, что он будет связан с праздниками, украшениями и стилем.
Нет бы историю какую сделали типа -- назад в будущее, во времена симской инквизиции. А так просто еще один пустой интерьер.
Нет нового геймплейного контента- даже с торрента скачать не буду.
Это уже не игра, а МММ сколько тым уже тысяч стоят все наборы? Интересно в новую игру Денуво запихнут?