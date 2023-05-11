Началась бесплатная раздача набора "Жажда приключений" для The Sims 4

В Epic Games Store началась очередная раздача бесплатной игры — ею стал набор «Жажда приключений» для The Sims 4. Его можно добавить в библиотеку до 18 мая 2023 года 18:00 по московскому времени. Следующая бесплатная игра пока что неизвестна.

В коллекцию «The Sims 4: Жажда приключений» входят набор «The Sims 4: Приключения в джунглях», каталог «The Sims 4: Роскошная вечеринка» и комплект «The Sims 4: Фэшн-Стрит». C октября 2022 года The Sims 4 перешла на условно-бесплатную модель, поэтому игра доступна всем пользователям.

10 мая 2023 года инсайдер billbil-kun сообщил, что в рамках крупной распродажи Epic Games Store раздаст восемь игр. Пользователи цифрового магазина получат по две новинки в неделю. Инсайдер также отметил, что не все из представленных в бесплатной раздаче тайтлов «окажутся хорошими».