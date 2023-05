Милитари-шутер Six Days In Fallujah от создателей Halo и Destiny выйдет в раннем доступе 22 июня ©

Victura и Highwire Games выпустили новый трейлер для игры Six Days in Fallujah, в котором назвали дату выхода в раннем доступе многострадального милитари-шутера Six Days In Fallujah

Six Days in Fallujah - это тактический военный шутер от первого лица, основанный на реальных событиях второй битвы за Фаллуджу в 2004 году. Изначально игра была анонсирована в 2009 году. Однако внезапно, в один прекрасный день она просто исчезла.

На момент запуска в раннем доступе игра будет включать четыре миссии для четырех игроков в кооперативном режиме с упором на реиграбельность благодаря процедурно генерируемым картам. Версия игры для раннего доступа будет изначально сосредоточена на первом дне битвы, увиденном глазами американских морских пехотинцев. По мере разработки игрокам будет предоставлена возможность играть за солдат специальных операций или иракских солдат, сражающихся вместе с коалиционными силами, а также встречать гражданских лиц по ходу боя.

Также планируется создание дополнительных кооперативных миссий и сюжетных кампаний, посвященных истории Второй битвы за Фаллуджу с точки зрения как коалиционных сил, так и иракских гражданских лиц. В раннем доступе будут представлены новые карты, время суток, погода, снаряжение и миссии, а также "искусный ИИ, выполняющий ваши приказы".