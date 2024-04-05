В новом трейлере олдскульной RPG Skald: Against the Black Priory раскрыли дату выхода

SKALD: Against the Black Priory выйдет в ближайшее время. Официальная дата релиза была объявлена вместе с новым трейлером. Таким образом, мы сможем поиграть в нее 30 мая 2024 года, к радости поклонников жанра и не только.

Сам ролик представляет собой короткометражный фильм, в котором мальчик находит на чердаке картридж с игрой. Угадайте, что с ним происходит? Также в ролике есть несколько геймплейных эпизодов.

Анонс был сделан по случаю фестиваля TurnbasedThursday в Steam и наверняка порадует всех поклонников классических ролевых игр, а-ля Ultima.

В честь этого события разработчики также выпустили обновленную версию официальной демоверсии, которая включает в себя последние дополнения к игре и несколько улучшений. Найти ее можно в Steam.