Авторы skate. готовят улучшения: быструю прогрессию и больше внутриигровых наград

Студия Full Circle, работающая над skate. (2025), в официальном блоге поделилась планами по улучшению прогрессии и внутриигровой экономики после обратной связи от сообщества. Основные жалобы игроков касаются медленного развития персонажа, недостаточного количества испытаний и скромных наград в сезонных событиях. Особое недовольство вызывает трудности с заработком внутриигровой валюты для skate.Pass.

Разработчики подтвердили, что прислушиваются к игрокам и активно работают над исправлениями. Подробности изменений обещают раскрыть в ближайшие недели. Кроме того, команда занимается решением проблемы «зависания прогресса», которая мешает некоторым пользователям подключаться к серверам EA, а также оптимизацией совместного прохождения испытаний в группах.

До 11 ноября в skate. проходит Хэллоуинское событие Skate-O-Ween, где игроков ждут тематически украшенные локации, праздничная косметика и специальные челленджи. Первый сезон, стартовавший 7 октября, добавил новые скины, саундтреки и временные события, расширяя возможности кастомизации и развлекая поклонников серии.

На текущий момент skate. имеет «смешанные» отзывы в Steam. Игроки хвалят геймплей и визуальный стиль, но критикуют пустой игровой мир и недостаток контента для долгосрочного вовлечения. Улучшения от Full Circle направлены именно на эти аспекты, чтобы сделать игру более насыщенной и справедливой для всех участников.

Разработчики заверяют, что обновления не только ускорят прогрессию и улучшат награды, но и укрепят совместную игру, создавая более увлекательный и динамичный опыт для фанатов skate..