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Skelethrone: The Chronicles of Ericona 07.05.2024
Экшен, Ролевая, Инди, Платформер
5.6 5 оценок

Представлен официальный трейлер с датой выхода Skelethrone: The Chronicles of Ericona

KAMA33
Новости

Вышел трейлер грядущего 2D-платформера The Chronicles of Ericona, который переносит Лавкрафта в мир Метроидвании. Трейлер также дает нам представление об игровом процессе и различных врагах, с которыми вы столкнетесь.

Следуя за древней нежитью, восставшей из могилы без возможности общения, но с ясным чувством цели, игроки будут исследовать огромное разнообразие созданных вручную уровней, от окутанных туманом руин до Солнечного города, где в Скелетроне обитает невыразимое зло, Хроники Эриконы.

Skelethrone: The Chronicles of Ericona выйдет на ПК 7 мая 2024 года.

-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

нет спасибо. лучше уж кастельвания или чтото там кровь с чемто

0
ka27

Просто название напомнило

-1