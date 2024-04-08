Представлен официальный трейлер с датой выхода Skelethrone: The Chronicles of Ericona

Двухмерный платформер с элементами RPG, который черпает вдохновение из таких игр, как Castlevania, Blasphemous и Dark Souls.

Вы примерите на себя роль Дерека Эриконы — лорда, который был обречён на смерть, но сумел избежать этой участи, обретя взамен нечто гораздо более зловещее. Теперь вы должны отправиться в эпическое приключение, где вас ждут сражения с полчищами кровожадных монстров, встречи с могущественными божествами и конечо же битвы с боссами.

По мере прохождения игры вы будете открывать новые способности героя, которые не только помогут вам в сражениях, но и позволят исследовать ранее недоступные области игрового мира. Чтобы продвигаться по сюжету и получать доступ к новым локациям, вам предстоит собирать древние реликвии, изучать магические предметы и совершенствовать свои навыки.

В арсенале Дерека найдётся оружие на любой вкус — от традиционных луков, дубин, мечей, кнутов и пистолетов до экзотических артефактов вроде головы монстра. Не бойтесь экспериментировать и использовать любые средства, чтобы одолеть врагов и достичь своей цели. Разнообразие оружия и снаряжения позволяет каждому игроку выработать свой уникальный стиль игры и находить нестандартные решения для преодоления препятствий. Так что не стесняйтесь пробовать новое и искать свой путь к победе в этом мрачном мире.

Что же касается мира игры, то он содержит довольно много локаций, каждая из которых создана с особым вниманием к деталям. Вы побываете в руинах, окутанных зловещим туманом, где древняя нежить жадно набрасывается на любую живую душу, что осмелится нарушить их покой. Вы также будете исследовать некогда процветающий мегаполис, ныне превратившийся в лабиринт заброшенных улиц, где таится невыразимое зло, давно забытое человечеством. Каждая локация в Skelethrone уникальна и хранит свои секреты, которые вам предстоит раскрыть.