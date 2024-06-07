Новый геймплей Skate покажут на Summer Game Fest

Еще в 2020 году EA объявила, что наконец-то работает над долгожданным перезапуском франшизы Skate. И хотя было проведено множество игровых тестов и закулисных съемок free-to-play игры, похоже, что скоро она будет представлена в полном объеме.

EA и разработчик Full Circle подтвердили, что Skate будет показана на Summer Game Fest, который состоится в ночь с 7 на 8 июня июня в 00:00 по московскому времени. Что именно будет представлено, пока неизвестно, но мы надеемся, что нам удастся впервые увидеть геймплейные кадры, а то и объявить дату выхода. Учитывая, как долго игра находится в разработке, это не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Skate - одна из нескольких игр, которые были подтверждены для Summer Game Fest. Во время двухчасовой трансляции также будут представлены новые обновления и анонсы таких игр, как Metaphor: ReFantazio, Monster Hunter Wilds, Slitterhead, Alan Wake 2 и новой игры от 2K, которой, судя по утечкам, является Borderlands 4.