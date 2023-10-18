Полноценный релиз жуткого шутера Sker Ritual состоится весной 2024 года ©

Сетевой шутер Sker Ritual с элементами мрачного хоррора от компании Wales Interactive появился на ПК ещё осенью 2022 года в рамках раннего доступа в Steam. На протяжении целого года разработчики активно расширяли игру и дополняли основной сюжет, который теперь включает четыре крупных эпизода. Сегодня стало известно, что уже в начале следующего года состоится полноценный релиз Sker Ritual на всех актуальных платформах.

В честь завершения раннего доступа Wales Interactive опубликовала сюжетный трейлер Sker Ritual, который охватывает главные события шутера. Игроки смогут в одиночку или в команде из 4 человек вступить в схватку со сверхъестественными силами, чтобы узнать историю по мотивам хоррора Maid of Sker.

Вместе с этим был объявлен релиз Sker Ritual на консолях и других платформах. Проект обещает поступить на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One в апреле 2024 года. В этот же день состоится релиз полной версии Sker Ritual на ПК в магазинах Steam и Epic Store.