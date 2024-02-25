Digital Foundry протестировали Skull and Bones: технические эксперты разгромили AAAA-игру от Ubisoft

Эксперты из Digital Foundry провели технический анализ игры Skull and Bones. Специалисты остались недовольны игрой, раскритиковав как многие технические, так и игровые аспекты проекта от Ubisoft.
Digital Foundry протестировали доступные режимы игры на консолях: в режиме качества, на удивление, игра работает в честном 4К разрешении. Однако, по их словам, большинство игроков на текущем поколении предпочитает играть в режиме производительности и здесь он просто ужасен: при его включении, базовое разрешение на PS5 и Xbox Series X падает до 720p, а на Series S и вовсе 540p, при этом игра еще и апскейлит изображение с помощью FSR2 до 1440р (PS5/XSX) и 1080p (XSS), что приводит к многочисленным артефактам, при этом не спасая игру от мыльной картинки. По словам DF, это первый случай на их памяти с такой большой разницей в качестве изображения между режимами.
В отличии от консольных версий, Digital Foundry отметили, что ПК-версия игры получилась довольно неплохой - по крайней мере она избавлена от статтеров, которые в последнее время часто наблюдаются в играх.
Digital Foundry раскритиковали отражения воды в игре: разрешение SSR в игре очень низкое, из-за чего отражения смотрятся не убедительно - и это большая проблема для игры, где практически всё время игрок проводит в водном пространстве. Тем не менее, они отметили неплохую имитацию волн.
Не понравились изданию в том числе лицевые анимации персонажей: по их словам, Assassin's Creed IV: Black Flag имеет более убедительные лицевые анимации чем проект 2024-го года, который был более 10 лет в разработке. Разработчики плохо реализовали переходы между различными эмоциональными состояниями персонажа, что сильно бросается в глаза. Кроме того у персонажей наблюдается странная неестественная мимика, что и вовсе местами выглядит жутко.
В игре наблюдается странное низкое качество ряда текстур, а так же плохие LOD'ы - часто подзагрузка локаций происходит прямо на глазах у игрока. Освещение тоже подверглось критике - у многих объектов не наблюдается самозатенения, из-за чего картинка ощущается плоской.
Но больше всего Digital Foundry прошлись по дизайну и багам этой "AAAA-игры": по их словам, это что-то непостижимое. Квесты являются скучным брождение от одного NPC к другому ради сомнительных наград, которые в игре нужны лишь для того, чтобы игрок вновь и вновь проделывал те же самые скучные действия. Структура игры напомнила им донатные мобильные игры с искусственным раздуванием времени игрового процесса для выкачивания денег из игрока.
Но главная проблема игры, по их мнению, заключается в том, что игрок не ощущает себя пиратом - игра не дает ему сделать многие пиратские вещи, даже банально искупаться в воде, прогуляться по кораблю или выйти на берег. Вместо этого игрок ощущает себя скорее кораблем, которого вынуждают плавать между локациями ради скучных задач.
Твари. Лучших убрали. Достали эти тупые скандалы из-за того, как кто-то кого-то дцать лет назад потрогал за жопу для продвижения карьеры.
Бабы всегда через постель продвигались по карьере, только теперь это назвали харасментом... Нормально если мужик работая сутками хочет расслабиться и подкатить к красивой сотруднице, сами развели геев. Игра провал года и распил бабла
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Это прям ААААА игра.
геймдев превращается в фекальную индустрию
АААААААА игра
Это чел который купил 4090 чтоб игра окуитительные игры и сначала купил старфилд потом скал энд боунс.
бюджет игры в ~ 200 лямов $ распилен:XD