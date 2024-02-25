Digital Foundry протестировали Skull and Bones: технические эксперты разгромили AAAA-игру от Ubisoft

Эксперты из Digital Foundry провели технический анализ игры Skull and Bones. Специалисты остались недовольны игрой, раскритиковав как многие технические, так и игровые аспекты проекта от Ubisoft.

Digital Foundry протестировали доступные режимы игры на консолях: в режиме качества, на удивление, игра работает в честном 4К разрешении. Однако, по их словам, большинство игроков на текущем поколении предпочитает играть в режиме производительности и здесь он просто ужасен: при его включении, базовое разрешение на PS5 и Xbox Series X падает до 720p, а на Series S и вовсе 540p, при этом игра еще и апскейлит изображение с помощью FSR2 до 1440р (PS5/XSX) и 1080p (XSS), что приводит к многочисленным артефактам, при этом не спасая игру от мыльной картинки. По словам DF, это первый случай на их памяти с такой большой разницей в качестве изображения между режимами.

В отличии от консольных версий, Digital Foundry отметили, что ПК-версия игры получилась довольно неплохой - по крайней мере она избавлена от статтеров, которые в последнее время часто наблюдаются в играх.

Digital Foundry раскритиковали отражения воды в игре: разрешение SSR в игре очень низкое, из-за чего отражения смотрятся не убедительно - и это большая проблема для игры, где практически всё время игрок проводит в водном пространстве. Тем не менее, они отметили неплохую имитацию волн.

Не понравились изданию в том числе лицевые анимации персонажей: по их словам, Assassin's Creed IV: Black Flag имеет более убедительные лицевые анимации чем проект 2024-го года, который был более 10 лет в разработке. Разработчики плохо реализовали переходы между различными эмоциональными состояниями персонажа, что сильно бросается в глаза. Кроме того у персонажей наблюдается странная неестественная мимика, что и вовсе местами выглядит жутко.

В игре наблюдается странное низкое качество ряда текстур, а так же плохие LOD'ы - часто подзагрузка локаций происходит прямо на глазах у игрока. Освещение тоже подверглось критике - у многих объектов не наблюдается самозатенения, из-за чего картинка ощущается плоской.

Но больше всего Digital Foundry прошлись по дизайну и багам этой "AAAA-игры": по их словам, это что-то непостижимое. Квесты являются скучным брождение от одного NPC к другому ради сомнительных наград, которые в игре нужны лишь для того, чтобы игрок вновь и вновь проделывал те же самые скучные действия. Структура игры напомнила им донатные мобильные игры с искусственным раздуванием времени игрового процесса для выкачивания денег из игрока.

Но главная проблема игры, по их мнению, заключается в том, что игрок не ощущает себя пиратом - игра не дает ему сделать многие пиратские вещи, даже банально искупаться в воде, прогуляться по кораблю или выйти на берег. Вместо этого игрок ощущает себя скорее кораблем, которого вынуждают плавать между локациями ради скучных задач.