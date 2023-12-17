Первые отзывы о закрытой бета-версии Skull and Bones совсем не положительные

Skull and Bones находится в стадии закрытого бета-тестирования, но первые отзывы бета-тестеров совсем не положительные. Более того, некоторые из них заявили, что бросили игру раньше времени, не использовав отведенные на нее шесть часов.
Skull and Bones - сложный проект, родившийся как спин-офф Assassin's Creed IV: Black Flag. За десять лет разработки он восемь раз переносился. На данный момент дата выхода назначена на 16 февраля 2024 года.
Однако те, кто успел опробовать закрытую бету, похоже, совсем не довольны. Все началось с сообщения на Reddit, в котором пользователь achilleasa рассказал, что бросил игру после первого часа, потому что она была очень скучной.
Описание не вызывает энтузиазма, так как это своего рода симулятор ходьбы с посредственными диалогами, по крайней мере, в начале.
Вы проводите время за просмотром скучных роликов, бесконечными диалогами между NPC и выполнением заданий. Это буквально симулятор ходьбы". В какой-то момент вас без всякой причины забрасывают в меню ремесел. Я не хочу строить пушку. Я до сих пор не знаю, что это за предметы. Дайте мне поиграть.
К его комментарию присоединились многие другие, и на данный момент на пост уже более множество комментариев и 11 тысяч лайков. Многие поддержали слова achilleasa, утверждая, что играли в игру меньше положенного времени, и объясняя, что в игре все еще есть некоторые проблемы из бета-версии двухлетней давности, несмотря на то, что о них уже сообщалось разработчикам.
пусть она уже поскорее выйдет и о ней все наконец забудут
Чел походу меньше получаса в игре был.
то что это будет знатный абосрамс давно уже всем понятно, интересно другое, что будут делать юбики когда их начнут таскать по судам за растрату выделенных им денег, неужели это начало конца для них
Юбисофты не могли просто сделать игру типо корсаров, ведь был же идеальный рецепт. Нет надо навернуть .....
А что, кто-то всерьез рассчитывает на годный проект?
Глянул стрим по ней - ну типичная мобильная аркадка в плане геймплея, а когда дело доходит до посещения суши, то превращается в душнейшее ммо, где тебя заваливают тупыми заданиями, так что увы, но пока что ничего лучше Корсаров про пиратов и корабли не вышло и не предвидится
Как неожиданно