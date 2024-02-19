Пиратская игра Skull and Bones тонет в негативных пользовательских оценках

Многострадальная пиратская игра Skull and Bones от французской компании Ubisoft с самого момента анонса была одной из самых ожидаемых, но после своего релиза превратилась в настоящее посмешище. С момента показа дебютного трейлера игры прошло больше шести лет, за это время концепция проекта несколько раз кардинально менялась, и в итоге геймеры получили совсем не то, что они ожидали. На данный момент игра фактически утопает в негативных отзывах игроков и разгромных оценках на различных агрегаторах.
Спустя первые выходные после релиза Skull and Bones получила крайне низкий рейтинг от пользователей. Согласно данным агрегатора оценок Metacritic геймеры оценили новинку всего в 2,9 балла из 10. В своих отзывах игру часто сравнивают с Sea of Thieves и Assassin's Creed: Black Flag. На фоне этих проектов Skull and Bones просто нечего предложить, кроме однотипных заданий, примитивной системы прогрессии и "кривых" сражений на кораблях.
Судя по отзывам и мнениям игроков в социальных сетях, Skull and Bones не имеет шансов на спасение. Практически каждый аспект игры является либо слишком унылым, либо слишком сломанным, отмечают пользователи.
Примечательно, что в цифровом магазине Epic Games у игры достаточно хорошие оценки. Там Skull and Bones получила рейтинг 4,2 балла из 5, а игроки хвалят "отличные битвы с боссами".
Эм ..в какой вселенной живёт автор данной статьи? Когда эта игра была одной из самых ожидаемых? Что за чушь?
Да у этой игры, ещё два года назад похраны прошли. Ну реально, что за бред.
Псоле анонса игру реально ждали, но тогда юбики ещё не были полным дном, а пиратских игр мало, поэтому интерес точно был в первые годы.
Не то чтобы ждал, но было интересно посмотреть. Блэк Флэг в свое время понравился. Думаю за 10 лет даже мододелы сделали бы лучше... Просто пилили бабло. Дело не в АААА бюджетах и цене игр по 70 баксов как нас пытаются обмануть
а кто то тебе лайки ставит не разбираясь в теме
Ubisoft снова обосралась или опять?
по моему современ 1 смотрящих псов они обсираются!
Очередная посредственная игра от юбиков, что тут нового? Новость была б, если они выпустили действительно что-то стоящее
Если долго тужится, то Skull and Bones получится.
Ахахаха ктоб сомневался мусор должен гореть в утилизации на свалке
На одной из церемоний наград разработчики Baldur's Gate 3 сказали следующее:
"Знаете в чём секрет нашего успеха? Решения, которые мы принимали исходили из того, что хотят игроки, из того, что я считал лучшим для игры. Мы просим вас заплатить одну цену, только за игру, и она будет вашей навсегда. Мы не принимаем решений, которые, как мы думаем, могут принести нам больше денег. В долгой перспективе, построение сообщества принесёт вам наибольшее количество денег, вот и всё"
Если бы Ubisoft действительно хотели заработать на Skull and Bones, правильно заработать, то они бы либо не выпустили игру, либо выпустили её хотя бы не хуже уровня (Казалось бы устаревшей) AC: Black Flag, которая вышла 11 (!) лет назад и в сравнении является в разы лучшей игрой, относительно (Казалось бы современной) Skull and Bones
Ну что сказать. юбисофт снова все просрали
ну пиратская понятно, а лицензионная?
😁
У сети уже куча сравнений с Чëрным флагом и не в пользу черепа. Разница между играми 10 лет. И это ещё не в steam нет. Представляю рейтинг в стиме был бы на уровне 40 проц красная зона для АААА релиза🤣🤣🤣
Как и говорил ранее: Игра утонет в потоке того гумуса, что игроки выскажут по итогу.
о да брось они же не станут как babylonfall закрывать игру они будут ее реанимировать дибла4 плавает и это овно всплывет
В EGS как всегда цензура? И почему удивляются, что все сидят в стиме?
Станьте монополистами как твич, а уже потом подставляйте зад корпорациям.
Кто бы что не говорил, геймплей довольно уникальный, графика красивая, думаю игра стоит того чтобы поиграть пару вечеров. Как фанат Корсаров ликую)
директор юбисофт, перелогиньтесь
Корсары эту игру натягивают как резину на глобус, поскольку геймплейно они на тысячу тысяч голов выше, чем эта шляпенция, которую разрабатывали с десяток лет.
Просто в Епике преимущественно зареганы пользователи специфического склада ума, так им всё божия роса.