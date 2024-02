Пиратская игра Skull and Bones тонет в негативных пользовательских оценках

Многострадальная пиратская игра Skull and Bones от французской компании Ubisoft с самого момента анонса была одной из самых ожидаемых, но после своего релиза превратилась в настоящее посмешище. С момента показа дебютного трейлера игры прошло больше шести лет, за это время концепция проекта несколько раз кардинально менялась, и в итоге геймеры получили совсем не то, что они ожидали. На данный момент игра фактически утопает в негативных отзывах игроков и разгромных оценках на различных агрегаторах.

Спустя первые выходные после релиза Skull and Bones получила крайне низкий рейтинг от пользователей. Согласно данным агрегатора оценок Metacritic геймеры оценили новинку всего в 2,9 балла из 10. В своих отзывах игру часто сравнивают с Sea of Thieves и Assassin's Creed: Black Flag. На фоне этих проектов Skull and Bones просто нечего предложить, кроме однотипных заданий, примитивной системы прогрессии и "кривых" сражений на кораблях.

Судя по отзывам и мнениям игроков в социальных сетях, Skull and Bones не имеет шансов на спасение. Практически каждый аспект игры является либо слишком унылым, либо слишком сломанным, отмечают пользователи.

Примечательно, что в цифровом магазине Epic Games у игры достаточно хорошие оценки. Там Skull and Bones получила рейтинг 4,2 балла из 5, а игроки хвалят "отличные битвы с боссами".