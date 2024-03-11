Skull and Bones идет ко дну? Интерес к "AAAA" от Ubisoft резко падает

Тот факт, что Skull and Bones уже получила серьезную рекламу коробочного издания спустя всего три недели после выхода в Великобритании, мог бы свидетельствовать о том, что новинка Ubisoft не так популярна, как издатель надеялся. Есть и другие признаки, указывающие на подобные выводы.
Дела у Skull and Bones идут не очень хорошо, чему, безусловно, способствовали низкие оценки в первых обзорах (игра с трудом преодолела средний балл 6,0/10 на Opencritic). Согласно официальным данным Xbox, 9 марта Skull and Bones находилась в конце списка самых играемых игр на Xbox. Однако теперь новинка от Ubisoft полностью выбыла из этого рейтинга (49 позиций), ее обогнали гораздо более старые проекты, такие как Elden Ring, Fallout 4 и Call of Duty: Black Ops III.
Согласно данным, полученным редакцией TrueAchievements, количество игроков, играющих в Skull and Bones на Xbox, сократилось на 31% после двух недель после релиза.
Помимо низких рейтингов, проблемой Skull and Bones, безусловно, является непомерно высокая цена. Гендиректор Ubisoft заявил, что это пиратское приключение - работа уровня "АААА", чтобы оправдать цену игры, но рецензенты придерживаются иного мнения о качестве Skull and Bones. Дополнительной проблемой игры являются некоторые технические проблемы, например, игра иногда сбоит на XSX/XSS. Последнее большое обновление должно было окончательно решить эту проблему, но, к сожалению, она все еще существует.
Ubisoft собирается бороться за Skull and Bones - в скором времени в игру должно прийти много нового контента.
какая неожиданность
Чем больше провальных игр от юбисофта, тем лучше. Может все таки наберут на работу нормальных разработчиков, а не всяких зумеров поколения вейпов и спиннеров...
Она провальная, но это не значит что она уже не окупилась, а если окупилась, значит ничего не изменится и все будет так же. Даже если юбики остановятся выпускать новые игры, их все старые игру будут приносить прибыль для более чем стабильного заработка и дальнейшего существования.
Неее, у них дойные коровы для таких провалов и существуют.
Она вместе с разработкой и маркетингом стоила Юбисофту больше 200 миллионов долларов и за такой короткий срок просто физически не могла окупиться. А если учесть мизерные продажи, то ей до окупаемости еще далеко, если эта окупаемость вообще произойдет.
правда есть вопрос, сколько из этой суммы теряет именно юби, если память не подводит, там Сингапур в числе финансировавших этот праздник жизни, есть вероятность, что убытки там не столь велики как некоторым бы хотелось.
фтп и сезоны, больше ничего не спасет ее
АААА это исключительно звуковая реакция на качество игры, а не уровень проекта.
После того как я отыграл 20 часов, желание туда возвращаться не было, наверное из-за того что я апнул последний кораблик, и он мне не нравится :-(
Я смотрел обзор этого. Как ты там продержался аж 20 часов? Унылейшая дрочильня, ладно бы она была похожа на сражения как в AC BF, так там вообще до уровня AC далеко.
Фармить люблю, но там фармить то нечего толком, за 10 лет разработки десять кораблей в игру добавили и все они одноярусные и в целом не о чем.. и карта маленькая
Что же ты не добил уровень до 7777 главаря, мало кораблей потопил?
А какой то уникум что то другое ожидал от этой поделки от юби ?))
Разрабы уже не знают как о своем проекте громче заявить. То у них было трипплэй типа ААА, теперь АААА. Что это за бред? Раньше помню придешь на рынок в отдел с играми, найдешь ту игру, про которую читал в игромании и покупаешь. Никто не парился с этими вашими ААА, ААААА и прочими криками Бобби Котика. Сейчас куда ни плюнь - везде прям трипплэй и уже как-то не модно обычные игры делать. Надо громко заявить о АААА.
))))) это очевидно у них все игры на один лад Фаркрай там надо менять всю шайку эту игру еще как то спасет если ее сделают бесплатной но не факт это дно
А чего не АААААААААА ?
Ой , а что случилось??? Может не А-А-А-А, а HA-HA-HA-HA?
еще не понял причем тут тод говард но он явно в деле