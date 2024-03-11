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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.9 428 оценок

Skull and Bones идет ко дну? Интерес к "AAAA" от Ubisoft резко падает

Procy_on
Новости

Тот факт, что Skull and Bones уже получила серьезную рекламу коробочного издания спустя всего три недели после выхода в Великобритании, мог бы свидетельствовать о том, что новинка Ubisoft не так популярна, как издатель надеялся. Есть и другие признаки, указывающие на подобные выводы.

Дела у Skull and Bones идут не очень хорошо, чему, безусловно, способствовали низкие оценки в первых обзорах (игра с трудом преодолела средний балл 6,0/10 на Opencritic). Согласно официальным данным Xbox, 9 марта Skull and Bones находилась в конце списка самых играемых игр на Xbox. Однако теперь новинка от Ubisoft полностью выбыла из этого рейтинга (49 позиций), ее обогнали гораздо более старые проекты, такие как Elden Ring, Fallout 4 и Call of Duty: Black Ops III.

Согласно данным, полученным редакцией TrueAchievements, количество игроков, играющих в Skull and Bones на Xbox, сократилось на 31% после двух недель после релиза.

Помимо низких рейтингов, проблемой Skull and Bones, безусловно, является непомерно высокая цена. Гендиректор Ubisoft заявил, что это пиратское приключение - работа уровня "АААА", чтобы оправдать цену игры, но рецензенты придерживаются иного мнения о качестве Skull and Bones. Дополнительной проблемой игры являются некоторые технические проблемы, например, игра иногда сбоит на XSX/XSS. Последнее большое обновление должно было окончательно решить эту проблему, но, к сожалению, она все еще существует.

Ubisoft собирается бороться за Skull and Bones - в скором времени в игру должно прийти много нового контента.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Talendor3

какая неожиданность

11
Гейб 30 процентный

Чем больше провальных игр от юбисофта, тем лучше. Может все таки наберут на работу нормальных разработчиков, а не всяких зумеров поколения вейпов и спиннеров...

8
Лидер_Мур

Она провальная, но это не значит что она уже не окупилась, а если окупилась, значит ничего не изменится и все будет так же. Даже если юбики остановятся выпускать новые игры, их все старые игру будут приносить прибыль для более чем стабильного заработка и дальнейшего существования.

1
berenyorel

Неее, у них дойные коровы для таких провалов и существуют.

1
ГАЗ-М20 Лидер_Мур

Она вместе с разработкой и маркетингом стоила Юбисофту больше 200 миллионов долларов и за такой короткий срок просто физически не могла окупиться. А если учесть мизерные продажи, то ей до окупаемости еще далеко, если эта окупаемость вообще произойдет.

0
OzyWoozy ГАЗ-М20

правда есть вопрос, сколько из этой суммы теряет именно юби, если память не подводит, там Сингапур в числе финансировавших этот праздник жизни, есть вероятность, что убытки там не столь велики как некоторым бы хотелось.

0
Sprintin

фтп и сезоны, больше ничего не спасет ее

3
da2dy

АААА это исключительно звуковая реакция на качество игры, а не уровень проекта.

3
Лидер_Мур

После того как я отыграл 20 часов, желание туда возвращаться не было, наверное из-за того что я апнул последний кораблик, и он мне не нравится :-(

0
Kirill22092

Я смотрел обзор этого. Как ты там продержался аж 20 часов? Унылейшая дрочильня, ладно бы она была похожа на сражения как в AC BF, так там вообще до уровня AC далеко.

6
Лидер_Мур Kirill22092

Фармить люблю, но там фармить то нечего толком, за 10 лет разработки десять кораблей в игру добавили и все они одноярусные и в целом не о чем.. и карта маленькая

1
berenyorel

Что же ты не добил уровень до 7777 главаря, мало кораблей потопил?

0
flaur74

А какой то уникум что то другое ожидал от этой поделки от юби ?))

0
Евгений Кондратенко

Разрабы уже не знают как о своем проекте громче заявить. То у них было трипплэй типа ААА, теперь АААА. Что это за бред? Раньше помню придешь на рынок в отдел с играми, найдешь ту игру, про которую читал в игромании и покупаешь. Никто не парился с этими вашими ААА, ААААА и прочими криками Бобби Котика. Сейчас куда ни плюнь - везде прям трипплэй и уже как-то не модно обычные игры делать. Надо громко заявить о АААА.

0
Dj Dorf

))))) это очевидно у них все игры на один лад Фаркрай там надо менять всю шайку эту игру еще как то спасет если ее сделают бесплатной но не факт это дно

0
JustA_NiceGuy

А чего не АААААААААА ?

0
Ang Dark

Ой , а что случилось??? Может не А-А-А-А, а HA-HA-HA-HA?

0
Слава Фриден

еще не понял причем тут тод говард но он явно в деле

0