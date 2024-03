Skull and Bones идет ко дну? Интерес к "AAAA" от Ubisoft резко падает

Тот факт, что Skull and Bones уже получила серьезную рекламу коробочного издания спустя всего три недели после выхода в Великобритании, мог бы свидетельствовать о том, что новинка Ubisoft не так популярна, как издатель надеялся. Есть и другие признаки, указывающие на подобные выводы.



Дела у Skull and Bones идут не очень хорошо, чему, безусловно, способствовали низкие оценки в первых обзорах (игра с трудом преодолела средний балл 6,0/10 на Opencritic). Согласно официальным данным Xbox, 9 марта Skull and Bones находилась в конце списка самых играемых игр на Xbox. Однако теперь новинка от Ubisoft полностью выбыла из этого рейтинга (49 позиций), ее обогнали гораздо более старые проекты, такие как Elden Ring, Fallout 4 и Call of Duty: Black Ops III.

Согласно данным, полученным редакцией TrueAchievements, количество игроков, играющих в Skull and Bones на Xbox, сократилось на 31% после двух недель после релиза.



Помимо низких рейтингов, проблемой Skull and Bones, безусловно, является непомерно высокая цена. Гендиректор Ubisoft заявил, что это пиратское приключение - работа уровня "АААА", чтобы оправдать цену игры, но рецензенты придерживаются иного мнения о качестве Skull and Bones. Дополнительной проблемой игры являются некоторые технические проблемы, например, игра иногда сбоит на XSX/XSS. Последнее большое обновление должно было окончательно решить эту проблему, но, к сожалению, она все еще существует.



Ubisoft собирается бороться за Skull and Bones - в скором времени в игру должно прийти много нового контента.