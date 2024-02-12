Стало известно точное время выхода Skull and Bones

После нескольких лет ожидания и многочисленных задержек, игра Ubisoft о пиратах Skull and Bones вот-вот выйдет. Компания представила карту с точным временем выхода игры в раннем доступе и полноценного релиза.
Дата выхода раннего доступа Skull and Bones — 13 февраля. Что касается стандартной версии, она выйдет не раньше 16 февраля. Это означает, что вы получите 72 часа игрового процесса раньше всех остальных, если решите купить самое дорогое издание игры.
Если вы выбрали ранний доступ, знайте, что вы можете предварительно загрузить игру перед запуском. Предварительная загрузка уже доступна на ПК, PS5 и Xbox.
Время выпуска в раннем доступе Skull and Bones — 03:00 МСК 13 февраля, общедоступный релиз для обычного издания состоится 16 февраля также в 03:00 МСК.
Скажите пожалуйста, а она будет в Ubisoft+classic или только Ubisoft+ Premium. И кто в курсе где покупать подписку, пишет в вашей стране не доступно!
Вроде достаточно обычного Ubisoft+, подписка легко нагугливается и стоит в районе 600-700 рублей и с небольшими прыжками через голову.
Блин, ну игруха даже ничего если любите кораблики с парусами. Плавание сделано неплохо, всё достаточно подробно с направлением ветра, честным расходом ядер, припасами, штормами и всеми делами.
Понравилась свобода выбора. Можно торговать, добывать, охотиться, исследовать, контрабанда, всякие мутные миссии, можно грабить торговцев или охотиться на пиратов, пвп-шить, пве-шить и достаточно не напряжно. При этом если кто хочет сложности, то может найти где попотеть и понапрягаться с разными фитами кораблей.
Короче неплохо для любителей темы, но не за 70 баксов конечно) Это полный лол)
Неужели Юбики таки домучали этот ммо долгострой.
Самая лучшая дата выхода этой бурды - НИКОГДА где-то после дождичка в четверг..
Шо там, ворнеры со своим игросервисом пролетели, теперь очередь юбиков?