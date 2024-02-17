В новом видео Skull and Bones сравнили с Assassin's Creed IV: Black Flag

Компания Ubisoft только что выпустила Skull and Bones на ПК и консолях. И, судя по всему, некоторые геймеры приняли игру не очень хорошо. Мало того, похоже, что Skull and Bones может оказаться хуже, чем Assassin's Creed: Black Flag, игра, вышедшая десять лет назад.

Пользователь Gameinvader поделился интересным сравнением между AC: Blag Flag и Skull and Bones. В этом видео Gameinvader сравнивает эти две игры с пиратскими элементами, и результаты могут вас удивить.

Начнем с того, что вы, возможно, уже слышали. Да, в Skull and Bones абордаж корабля - это плохо. Вместо того чтобы действительно взять на абордаж вражеский корабль, игра показывает лишь сцену высадки. Это отстой и явный минус по сравнению с Black Flag.

Более того, если в Assassin's Creed: Black Flag игроки могли плавать, то в Skull and Bones они этого делать не могут. Я предполагаю, что Ubisoft решила отключить плавание в целях геймплея. В конце концов, в Skull and Bones вы можете покинуть свой корабль только тогда, когда приплывете в безопасный порт. Опять же, это ухудшение по сравнению с тем, что мы получили в Black Flag.

Кроме того, поскольку это игра-сервис, Ubisoft сосредоточилась на этих элементах. В результате в сценах мы можем легко заметить менее качественный липсинк, чем в Assassin's Creed: Black Flag. Впрочем, этого и следовало ожидать. Black Flag была однопользовательской сюжетной игрой. Ей нужны были отличные сцены. Skull and Bones - это игра-сервис. Поэтому их нельзя сравнивать, когда речь идет о мимике.

С точки зрения графики, Skull and Bones выглядит лучше, но этого и следовало ожидать.

Самая большая проблема Skull and Bones в том, что она взяла большинство элементов Assassin's Creed: Black Flag, сделала их еще хуже и попыталась эксплуатировать геймеров с помощью своего подхода "Игры как услуги".