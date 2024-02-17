В новом видео Skull and Bones сравнили с Assassin's Creed IV: Black Flag

Компания Ubisoft только что выпустила Skull and Bones на ПК и консолях. И, судя по всему, некоторые геймеры приняли игру не очень хорошо. Мало того, похоже, что Skull and Bones может оказаться хуже, чем Assassin's Creed: Black Flag, игра, вышедшая десять лет назад.
Пользователь Gameinvader поделился интересным сравнением между AC: Blag Flag и Skull and Bones. В этом видео Gameinvader сравнивает эти две игры с пиратскими элементами, и результаты могут вас удивить.
Начнем с того, что вы, возможно, уже слышали. Да, в Skull and Bones абордаж корабля - это плохо. Вместо того чтобы действительно взять на абордаж вражеский корабль, игра показывает лишь сцену высадки. Это отстой и явный минус по сравнению с Black Flag.
Более того, если в Assassin's Creed: Black Flag игроки могли плавать, то в Skull and Bones они этого делать не могут. Я предполагаю, что Ubisoft решила отключить плавание в целях геймплея. В конце концов, в Skull and Bones вы можете покинуть свой корабль только тогда, когда приплывете в безопасный порт. Опять же, это ухудшение по сравнению с тем, что мы получили в Black Flag.
Кроме того, поскольку это игра-сервис, Ubisoft сосредоточилась на этих элементах. В результате в сценах мы можем легко заметить менее качественный липсинк, чем в Assassin's Creed: Black Flag. Впрочем, этого и следовало ожидать. Black Flag была однопользовательской сюжетной игрой. Ей нужны были отличные сцены. Skull and Bones - это игра-сервис. Поэтому их нельзя сравнивать, когда речь идет о мимике.
С точки зрения графики, Skull and Bones выглядит лучше, но этого и следовало ожидать.
Самая большая проблема Skull and Bones в том, что она взяла большинство элементов Assassin's Creed: Black Flag, сделала их еще хуже и попыталась эксплуатировать геймеров с помощью своего подхода "Игры как услуги".
яснопонятно, проходим мимо,чего и следовало ожидать
Даже у самих себя уже списать нормально не могут , раз выпускают такую халтуру, что ИГРА с 11 летней разницей тупо разносит её как может ... обязательно опять-же ЦИФЕРКУ(куда-ж без этого) и хаха в игре про море, где ГГ не умеет плавать ... ну че еще сказать? ^_^ тупо ощущение СМАРТФОННОГО продукта, который каким-то хреном портировали на ПК... и выйди он действительно чисто на телефон, претензий вообще-б не было-б, но неее залу...лись на ПК платформочку-же , а для ПК это тупо мусор, лучше и вправду перепройти Флаг, чем тратить время на эту муйню . А где-то был слух, что делают РЕМЕЙК Черного Флага, но вот в нын. состоянии от Юбиков, остаётся только побаиваться какой он там выйдет (если это правда).
Просто поражаюсь как Юбикам удаётся каждый раз пробивать днище,сделать игру в пиратском сеттинге про пиратов и морские сражение и не сделать абордаж,просто клиника.
он бы странно работал в онлайне. сцепились 2 корабля рядом еще игроки на моторках 100 километров в час гоняют и начинают обстреливать пока на палубе махач и пока победивший игрок думает что ограблять. а если корабли не уязвимы буду то это тупость.
абордаж ы работал если бы это была достаточно реалистичная игрока с 2х кратный скорость от реальной с 4х часовыми катками большими расстояниями и когда корабль может против ветра застрять у нетерпеливых игроков и его уже будет не сдвинуть пока ветер не поменяется.
Чёрный флаг всё также великолепен.Юбикам надо было просто делать сиквел чёрного флага без ассасинской темы,но нет создали сервисное нечто.
Ясно. Дёмдальше
Я бы понял если бы они сделали на отвали ctrl+c ctrl+v, но блин КАК МОЖНО БЫЛО ИСПОРТИТЬ ТО ЧТО И ТАК ПРЕКРАСНО РАБОТАЛО?!
Это юбисофт. Они в этом мастера.
Я смотрел этот видос на ютубе ии... думается мне что взяли консольные версии игр не спроста, а потому что консольный "чёрный флаг" выглядит по графике чуть хуже пекашного и вообще по ощущениям как будто в 720р асасина запустили. Но на одну вещь вещь я смотрел открыв рот и у меня аж слюна потекла, на то как в игре 11 летней давности снаряды летят по балистической траектории а современной снаряды просто летят в прицел.
Деградация во всем. Стрельба вообще отстоем стала. Раньше хоть ядра в полете видны были, а теперь только какие-то белые полосы летят прямо в перекрестие.
блек флек рулит спустя столько лет ремастер бы запелили хотя и так отлично выглядит
Йо-хо-хо, пираты, не помните как называется игра где судёнышком плаваешь, без побегушек от первого лица, бои, ССУДЫ на корабли, лет 20 назад вышла (охуеть, совершеннолетние уже 2006 года)
Негр хохочет, ходит по колено в воде, не умеет плавать и брать на абордаж. Игра про ператов, бл
В детстве, когда кораблики по лужам пускали, выглядело и то эпичнее
Че то игру постигла участь the day before ождидания по трейлерам и суровая реальность, ахахаха, юбисофт как всегда молодцы, держат планку по обдрискиванию штанов.
Чел Crowbat'a пересмотрелся, но не понял смысла видео и сравнивает какую-то хрень.