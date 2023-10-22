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Skull Island: Rise of Kong 17.10.2023
5 24 оценки

Геймеры принялись завышать оценки Skull Island: Rise of Kong, чтобы Gollum осталась худшей игрой 2023 года

monk70
Новости

На Metacritic происходит что-то действительно странное в отношении Skull Island: Rise of Kong: некоторые пользователи положительно отзываются о ней не потому, что это хорошая игра, а потому, что они не хотят, чтобы она опередила The Lord of the Rings: Gollum за звание худшей игры в года.

Мы столкнулись с своего рода бомбардировкой положительными отзывами, даже если пока речь идет об ограниченном количестве и даже если конечной целью по-прежнему остается троллинг.

Однако это не имеет большого значения, поскольку цель, похоже, достигнута: средний пользовательский рейтинг Skull Island: Rise of Kong выше, чем у Gollum.

17
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Spillik

Что не новость про метакритик, то сплошной цирк.

9
ANKILOZAVR

настолько плохо,что даже хорошо.Играть в это я конечно же не буду

5
SSStylish

По мне так, аксиома Эскобара.

3