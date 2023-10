Геймеры принялись завышать оценки Skull Island: Rise of Kong, чтобы Gollum осталась худшей игрой 2023 года

На Metacritic происходит что-то действительно странное в отношении Skull Island: Rise of Kong: некоторые пользователи положительно отзываются о ней не потому, что это хорошая игра, а потому, что они не хотят, чтобы она опередила The Lord of the Rings: Gollum за звание худшей игры в года.

Мы столкнулись с своего рода бомбардировкой положительными отзывами, даже если пока речь идет об ограниченном количестве и даже если конечной целью по-прежнему остается троллинг.

Однако это не имеет большого значения, поскольку цель, похоже, достигнута: средний пользовательский рейтинг Skull Island: Rise of Kong выше, чем у Gollum.