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Skull Island: Rise of Kong 17.10.2023
7 14 оценок

"Худшая игра 2023 года": оцениваем низкое качество экшена Skull Island: Rise of Kong в полном прохождении

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Gutsz
Новости

Летом этого года состоялся анонс приключенческого экшена Skull Island: Rise of Kong о могущественном Кинг-Конге, который разочаровал многих геймеров своим качеством. Уже тогда было ясно, что проект не сможет похвастаться приятной визуальной составляющей или интересным геймплеем. Игра уже вышла на консолях и в сети появилось полное прохождение, которое подтверждает отвратительное качество проекта.

Представленное выше прохождение Skull Island: Rise of Kong было записано с версии игры на Nintendo Switch. Графика ужасает даже больше, чем слитые скриншоты игры перед официальным анонсом в низком разрешении.

Кажется, это самая худшая игра 2023 года, если не последних нескольких лет. Во многих местах проект выглядит даже хуже провальной The Lord of the Rings: Gollum, которая поставила крест на студии Daedalic Entertainment. Главным достоинством экшена можно назвать только продолжительность, терпеть его придется всего три часа.

Skull Island: Rise of Kong доступна на PS4, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series/Xbox One. Сегодня вечером проект также доберется до ПК в цифровом магазине Steam.

0
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
tvorog8088

Как может быть худшей игрой года та о которой никто не знает.

6
-zotik-

Это тоже показатель

0
Protocol10

Просто так блохер решил привечь внимание к своим выделениям.

0
-zotik-

Сколько не перематывал там обезьяна только просто бежит? Ну вцелом идеальная игра для свича

5
UnRus

Вполне себе уровень Зельды

0
TAPAKAH222
Главным достоинством экшена можно назвать только продолжительность, терпеть его придется всего три часа.

Но зачем? Не логично.

0
Punisher1

Глаза б мои этого не видели

0
Кей Овальд

Блин, там даже размер передать не смогли. Он кажется мелким.

0
SoRaS3

Категория С ? ))

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Старфилда?

1
bysaturn

Кто дает зеленый свет на это?

-1
vertehwost

что за недоразумение ?откуда это вообще ?

-2
Wolfenstein

а калотрешак стыма ваще щитается за игры ? тот кал гораздо хуже чем это

-5