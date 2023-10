"Худшая игра 2023 года": оцениваем низкое качество экшена Skull Island: Rise of Kong в полном прохождении ©

Летом этого года состоялся анонс приключенческого экшена Skull Island: Rise of Kong о могущественном Кинг-Конге, который разочаровал многих геймеров своим качеством. Уже тогда было ясно, что проект не сможет похвастаться приятной визуальной составляющей или интересным геймплеем. Игра уже вышла на консолях и в сети появилось полное прохождение, которое подтверждает отвратительное качество проекта.

Представленное выше прохождение Skull Island: Rise of Kong было записано с версии игры на Nintendo Switch. Графика ужасает даже больше, чем слитые скриншоты игры перед официальным анонсом в низком разрешении.

Кажется, это самая худшая игра 2023 года, если не последних нескольких лет. Во многих местах проект выглядит даже хуже провальной The Lord of the Rings: Gollum, которая поставила крест на студии Daedalic Entertainment. Главным достоинством экшена можно назвать только продолжительность, терпеть его придется всего три часа.

Skull Island: Rise of Kong доступна на PS4, PS5, Nintendo Switch и Xbox Series/Xbox One. Сегодня вечером проект также доберется до ПК в цифровом магазине Steam.