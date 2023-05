Sky Oceans: Wings For Hire - новая ролевая игра с характерными чертами Skies Of Arcadia ©

Поскольку Sega, похоже, не хочет ничего делать с IP Skies of Arcadia, факел несут инди-разработчики. Именно это и делают PQube и Octeto с игрой Sky Oceans: Wings for Hire, ролевой игрой про небесных пиратов, вдохновленной классическими JRPG прошлых лет. Она скоро выйдет на ПК и консолях текущего поколения.

Поскольку такие игры как Sea of Stars и Chained Echoes вызывают ностальгию по классическим JRPG, вполне логично, что Skies of Arcadia - культовая классика, которую часто не замечают даже фанаты JRPG - в конечном итоге получит свое собственное подобие. Sky Oceans: Wings for Hire выглядит так, будто собирается заполнить этот пробел; вы - капитан небесных пиратов, и вам нужно набрать разношерстную команду для борьбы с гнусным Альянсом.

В отличие от Skies of Arcadia, похоже, что большинство боев в Sky Oceans будет происходить в воздухе; вы будете участвовать в пошаговых боях, в которых вам нужно будет использовать правильную комбинацию способностей и стратегию, чтобы уничтожить самолеты противника. Вы будете постоянно открывать новые специальные приемы, набирая членов экипажа, так что у вас будет постоянно растущий арсенал способностей.

Исследуя мир Sky Oceans, вы встретите не только разнообразный состав потенциальных членов экипажа, но и множество людей в городах и других местах, которые вы посетите. Вам придется помогать им в решении их проблем, чтобы заработать себе репутацию и создать свою команду небесных пиратов. Вы будете не только бороздить небеса: Sky Oceans обещает множество пеших исследований, которые заставят вас быть начеку в буквальном смысле слова.

Sky Oceans: Wings for Hire выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Даты выхода игры пока нет.