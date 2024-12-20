Хоррор Slitterhead обзавёлся демоверсией

Bokeh Game Studio выпустила демоверсию хоррор-экшена Slitterhead для ПК в Steam и Epic Games Store. Она также будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PlayStation 4 20 декабря в 11:00 МСК. Сохраненные данные о прогрессе, а также настройки сложности могут быть перенесены в полную версию.

Кроме того, версии Slitterhead для ПК будут доступны по 30-процентной скидке в $34,99 в течение ограниченного времени.

Действие этой приключенческой игры в жанре экшена происходит на густо загроможденных улицах Коулуна, наполненных неизвестностью и хаосом. Игроки берут на себя роль Хёки, существа, лишенного памяти и физической формы. Его единственным мотивом является уничтожение чудовищных существ, известных как Щекоголовые, которые ползают по городу, маскируясь под людей.

Бродя по яркому неоновому городу, игроки должны искать союзников среди людей, известных как Рарити, проникать в опасные организации, а также участвовать в битвах, используя силу крови. По мере развития захватывающей драмы окунитесь в тайну существования Хёки и появления Щекоголовых.

Slitterhead доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК в Steam и Epic Games Store.