8 ноября 2024 года студия Bokeh Game Studio выпустила Slitterhead на PC (Steam), PlayStation 4 и 5, Xbox Series X и S. Это первый крупный проект Кейитиро Тоямы, создателя культовых игр Silent Hill и Siren, после его ухода из Sony Japan Studio в 2020 году.

В недавнем интервью Тояма рассказал, что идея Slitterhead родилась из размышлений о возможном продолжении Siren. Внутри Sony возник интерес к возрождению серии, и компания хотела, чтобы игра стала AAA-проектом. Однако после закрытия студии Tояма был вынужден продолжить разработку независимо.

Первоначально концепция игры была связана с Гонконгом 1990-х годов и открытым миром, что стало частью прототипа Slitterhead. Тояма отметил, что несмотря на проблемы с финансированием и переход к независимой студии, он решил сохранить темные элементы и более жестокий подход в игре, ориентированный на возрастной рейтинг 17+ и 18+.