Инди-выживач Smalland: Survive The Wild достигает 200 тысяч продаж ©

Merge Games объявила о том, что Smalland: Survive the Wilds, ее миниатюрная игра на выживание была продана тиражом 200 000 копий с момента запуска в марте. Как и следовало ожидать при таких обнадеживающих продажах, Merge также пообещала продолжить поддержку Smalland в будущем.



Merge отмечает веху продаж Smalland и делится созданными сообществом артами. Студия говорит, что ее "поразила" реакция игроков на Smalland, а также "преданность и любовь" игроков к игре.

Merge заявляет, что у нее в запасе "еще больше" для игры; в будущем вы можете ожидать регулярных обновлений, появления нового контента и "увлекательных событий", чтобы вы не устали от этой крошечной страны чудес.