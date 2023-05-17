Smalland: Survive the Wilds 29.03.2023
7.4 61 оценка

Инди-выживач Smalland: Survive The Wild достигает 200 тысяч продаж

©
Procy_on
Новости

Merge Games объявила о том, что Smalland: Survive the Wilds, ее миниатюрная игра на выживание была продана тиражом 200 000 копий с момента запуска в марте. Как и следовало ожидать при таких обнадеживающих продажах, Merge также пообещала продолжить поддержку Smalland в будущем.

Merge отмечает веху продаж Smalland и делится созданными сообществом артами. Студия говорит, что ее "поразила" реакция игроков на Smalland, а также "преданность и любовь" игроков к игре.

Merge заявляет, что у нее в запасе "еще больше" для игры; в будущем вы можете ожидать регулярных обновлений, появления нового контента и "увлекательных событий", чтобы вы не устали от этой крошечной страны чудес.

ПК Индустрия
0
0
Последние посты по игре Smalland: Survive the Wilds
Обновление Giant's Fall для Smalland: Survive the Wilds добавляет новый сюжетный контент и многое другое
Обновление Giant's Fall для Smalland: Survive the Wilds добавляет новый сюжетный контент и многое другое
Smalland: Survive the Wilds "Трейнер +10" [UPD: 17.04.2023] {ColonelRVH / WeMod}
Smalland: Survive the Wilds "Трейнер +10" [UPD: 17.04.2023] {ColonelRVH / WeMod}
Первое обновление для Smalland приносит новые серверные модификаторы, исправления и многое другое
Первое обновление для Smalland приносит новые серверные модификаторы, исправления и многое другое
Комментарии: 0
Ваш комментарий