Крупное обновление Smalland: Survive the Wilds представляет полеты, системы прокачки, совершенно новую броню и другое ©

Maximum Entertainment объявила о втором обновлении контента для многопользовательской игры на выживание в раннем доступе Smalland: Survive the Wilds. Последнее обновление предлагает игрокам исследовать новый биом Запретных памятников, а также представляет территориальную птицу Лазоревка, приручаемого и ездового синего зверя, позволяющего игрокам летать по небу.

Вместе с птицей игроки могут открыть для себя новый набор доспехов с уникальными способностями, развить свои навыки с помощью долгожданной системы прокачки игроков и существ, сразиться с новым вонючим врагом-насекомым, вооружиться первой в игре гранатой AOE, встретиться с новым NPC в рамках продолжающегося повествования и многое другое.

Smalland: Survive the Wilds была выпущена в Steam и Epic в марте, достигнув пика в более чем 52 тысячи игроков в день на неделе запуска и набрав более 1,7 миллиона часов просмотра на Twitch на сегодняшний день.