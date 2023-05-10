Обновление Giant's Fall для Smalland: Survive the Wilds добавляет новый сюжетный контент и многое другое ©

Вышло первое крупное обновление Smalland. Как и было обещано в дорожной карте игры, Giant's Fall добавляет новый тип врагов, новых NPC для развития сюжета игры, новые ресурсы для игры, а также честные катапульты для запуска вас по карте.

Smalland: Survive the Wilds вышла на рынок в конце марта, и с тех пор она получила несколько небольших обновлений, в которых были добавлены такие вещи, как модификаторы сервера и исправления ошибок. Однако это обновление гораздо масштабнее. Первое крупное дополнение - это два новых сюжетных NPC, которые должны проложить путь к следующей важной вехе в повествовании о Смолфолке. Трейлер обновления "Падение гигантов" можно посмотреть здесь.

Если вы больше ориентированы на игровой процесс в Smalland, вы будете рады узнать, что и для вас здесь есть много интересного. Новый ресурс пирит дает больше возможностей для создания экипировки: новый меч и комплект доспехов можно изготовить, если найти пирит. Появился новый уровень строительства из металла, а также возможность оседлать шершня, у которого есть собственная анимация атаки.

Одним из самых интересных новых дополнений в Giant's Fall является катапульта. Это приспособление для быстрого перемещения позволит вам запустить себя по всей карте Смолэнда, но не только вы сможете путешествовать таким образом. Вы также можете запускать в катапульту существ и предметы и смотреть, как они летят.

Полный текст к патчу Smalland: Giant's Fall здесь, и стоит прочесть их, потому что они также содержат некоторые исправления ошибок, которые могут стать выходом из некоторых особенно неприятных ситуаций, в которые вы попали.