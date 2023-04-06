Первое обновление для Smalland приносит новые серверные модификаторы, исправления и многое другое ©

Миниатюрная игра на выживание Smalland вышла всего несколько дней назад, но уже пришло время для первого обновления. Это обновление добавляет новые опции модификаторов сервера, которые позволят вам настроить свою игру, а также изменения в строительстве базы, изменения графических настроек и многое другое.

В примечаниях к патчу, разработчик Merge Games перечисляет модификаторы сервера, которые вы теперь можете применить к своему игровому серверу. Среди них - изменение продолжительности дня и сезонного цикла, а также изменение шкалы здоровья существ, потери питания и урона от падения. Надеюсь, эти возможности помогут вам изменить вашу игру и сделать ее такой, какой вы хотите ее видеть.

Еще одно важное изменение касается того, что постройки из дерева не получают урон от других игроков, а это значит, что другие не смогут "случайно" повредить вашу базу.

Вы также найдете другие мелкие исправления, включая увеличение количества коры, выпадающей при сборе, ограничение графики по умолчанию 60fps, а также несколько улучшений локализации, баланса и мира. Это те изменения, которые вы не сразу заметите, но которые должны сделать ваше путешествие по Смолэнду немного более плавным.

Если вы не знакомы с Smalland, это игра на выживание в стиле Grounded, в которой вы уменьшились до крошечного размера. Вы должны исследовать дикую природу, раскрывая предысторию этого нового огромного мира и находить способы выживания в нем.

Smalland доступна прямо сейчас на ПК в раннем доступе Steam.