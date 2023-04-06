Smalland: Survive the Wilds 29.03.2023
7.2 47 оценок

Первое обновление для Smalland приносит новые серверные модификаторы, исправления и многое другое

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R_Mor
Новости

Миниатюрная игра на выживание Smalland вышла всего несколько дней назад, но уже пришло время для первого обновления. Это обновление добавляет новые опции модификаторов сервера, которые позволят вам настроить свою игру, а также изменения в строительстве базы, изменения графических настроек и многое другое.

В примечаниях к патчу, разработчик Merge Games перечисляет модификаторы сервера, которые вы теперь можете применить к своему игровому серверу. Среди них - изменение продолжительности дня и сезонного цикла, а также изменение шкалы здоровья существ, потери питания и урона от падения. Надеюсь, эти возможности помогут вам изменить вашу игру и сделать ее такой, какой вы хотите ее видеть.

Еще одно важное изменение касается того, что постройки из дерева не получают урон от других игроков, а это значит, что другие не смогут "случайно" повредить вашу базу.

Вы также найдете другие мелкие исправления, включая увеличение количества коры, выпадающей при сборе, ограничение графики по умолчанию 60fps, а также несколько улучшений локализации, баланса и мира. Это те изменения, которые вы не сразу заметите, но которые должны сделать ваше путешествие по Смолэнду немного более плавным.

Если вы не знакомы с Smalland, это игра на выживание в стиле Grounded, в которой вы уменьшились до крошечного размера. Вы должны исследовать дикую природу, раскрывая предысторию этого нового огромного мира и находить способы выживания в нем.

Smalland доступна прямо сейчас на ПК в раннем доступе Steam.

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