Smalland: Survive the Wilds выйдет 7 декабря на PS5, Xbox Series и ПК

Многопользовательская игра на выживание в открытом мире Smalland: Survive the Wilds выйдет из раннего доступа и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 7 декабря, объявила компания Merge Games. Консольные версии анонсированы недавно.
Smalland: Survive the Wilds впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store 29 марта. Новый контент будет добавляться в версию раннего доступа до самого запуска. Третье крупное обновление контента выйдет в октябре и добавит новый биом, новых существ и многое другое.
После официального запуска Smalland: Survive the Wilds будет продолжать обновляться на консолях и ПК, добавляя еще больше контента.