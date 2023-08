Опубликован новый геймплейный трейлер 3D-платформера The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone ©

Издательства Microids и IMPS представили новое видео для приключенческого 3D-платформера The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone. Трейлер предлагает взглянуть на захватывающие улучшения Смурфомикса, раскрывая главный сюрприз: Гаргамель, заклятый враг смурфов, присоединяется к приключениям в качестве союзника.

Столкнувшись с угрозой более могущественной, чем он сам, Гаргамель предлагает смурфам временное перемирие. Затем он проведет игроков через их приключения, открывая порталы между мирами, чтобы помочь им продвигаться вперед. Этот неожиданный союз добавляет совершенно новую динамику истории и обещает уникальные взаимодействия между персонажами.

В основе этого захватывающего приключения игрокам будет предложено собирать самоцветы флоры, разбросанные по заколдованным мирам. Эти драгоценные камни будут использоваться для повышения характеристик Смурфомикса, делая его более мощным и эффективным. Самое захватывающее нововведение — открытие таких редких веществ, как StickAll, CatchAll и PushAll. Эти специальные элементы можно добавить в Смурфомикс, чтобы придать уникальные возможности этому грозному оружию. Игроки смогут выбирать между более мощными выстрелами, слизистыми снарядами, мешающими врагам, или пронзающими выстрелами, способными пробить препятствия. Игрокам нужно будет умело использовать улучшения и особые способности Смурфомикса, чтобы преодолевать препятствия и сильных врагов.

The Smurfs 2 — The Prisoner of the Green Stone выйдет 2 ноября 2023 года как в цифровой, так и в розничной версиях в Европе для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Розничная версия игры ожидается 14 ноября в Северной Америке.