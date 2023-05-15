Аркадная гонка Smurfs Kart выйдет на ПК и консолях 22 августа ©

Издатель Microids и разработчик Eden Games выпустят игру Smurfs Kart для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One и ПК 22 августа, объявили компании.

Smurfs Kart впервые вышла на Switch 15 ноября 2022 года.

Кто станет самым быстрым Смурфом в городе? Именно на этот вопрос вам придется ответить в этой динамичной гоночной игре на картинге в мире Смурфиков! Вся семья может выбрать одного Смурфа, его карт и специальную силу, после чего вы будете готовы к диким гонкам! Сделайте лучший старт, найдите короткие пути и используйте нужные предметы в нужное время, чтобы обойти своих соперников! Играйте в одиночку или с друзьями и семьей, будь вы новичком или самым опытным гонщиком... вы можете занять 1-е место и показать другим, кто самый быстрый Смурф всех времен!