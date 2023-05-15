Smurfs Kart 15.11.2022
5 1 оценка

Аркадная гонка Smurfs Kart выйдет на ПК и консолях 22 августа

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butcher69
Новости

Издатель Microids и разработчик Eden Games выпустят игру Smurfs Kart для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One и ПК 22 августа, объявили компании.

Smurfs Kart впервые вышла на Switch 15 ноября 2022 года.

Кто станет самым быстрым Смурфом в городе? Именно на этот вопрос вам придется ответить в этой динамичной гоночной игре на картинге в мире Смурфиков! Вся семья может выбрать одного Смурфа, его карт и специальную силу, после чего вы будете готовы к диким гонкам! Сделайте лучший старт, найдите короткие пути и используйте нужные предметы в нужное время, чтобы обойти своих соперников! Играйте в одиночку или с друзьями и семьей, будь вы новичком или самым опытным гонщиком... вы можете занять 1-е место и показать другим, кто самый быстрый Смурф всех времен!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Strannik110

Сначала подумал что перед нами переиздание гонок со Смурфами с PS1

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Freund Benno

в отличии от мариокарта тут хоть идея есть, и собственный стиль. Выглядит намного интереснее

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